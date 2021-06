Santa Bárbara ultrapassa 600 mortes por coronavírus; RPT informa 13 óbitos

Com mais dois óbitos informados hoje, Santa Bárbara d’Oeste ultrapassou as 600 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (15). No total, a RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais 13 mortes, totalizando 2.740 vítimas da pandemia.

Americana informou sete mortes por coronavírus, totalizando 623 óbitos. Os hospitais da rede pública e privada da cidade seguem com superlotação nesta terça-feira, registrando novo pico de internações.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hortolândia informou 174 novos casos, nenhum deles óbito. No total, 16.271 pessoas se infectaram na cidade, das quais 15.480 se recuperaram e 551 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 152 moradores de Hortolândia estão internados em leitos Covid.

Nova Odessa confirmou mais 129 casos no boletim desta terça e nenhum óbito. A cidade chega assim a 4.453 infectados, dos quais 3.888 se recuperaram e 170 faleceram.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O total de moradores internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) está em 55, dos quais 12 pacientes internados na UR (Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), nove na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 34 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de outras cidades da região e do Estado.

Santa Bárbara d’Oeste informou 173 infecções e duas mortes. Os pacientes eram dois homens de 66 e 56 anos que faleceram, respectivamente, em 14 e 15 de junho. O total de casos na cidade está em 17.938, dos quais 16.521 se recuperaram e 601 faleceram.

Com lotação máxima dos leitos públicos de UIT Covid, a cidade tem 53% dos leitos com respiradores ocupados (ante 46% na segunda-feira) e 80% das enfermarias (contra 88% na segunda).

O boletim de Sumaré trouxe 257 novas infecções e mais quatro óbitos pela doença. Os pacientes eram:

Homem de 68 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Samaritano Campinas e faleceu em 9 de junho;

Homem de 56 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 13 de junho;

Homem de 68 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas e faleceu em 4 de junho;

Homem de 53 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Nova Hortolândia e faleceu em 14 de junho.

No total, Sumaré registra 23.376 infectados, dos quais 22.235 se recuperaram e 795 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 136 moradores da cidade estão internados em leitos Covid.