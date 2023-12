Santa Bárbara responde por 57% das vagas de emprego criadas na região em novembro

A RPT (Região do Polo Têxtil) criou 531 vagas com carteira assinada em novembro deste ano. Só Santa Bárbara d’Oeste responde por mais da metade dessas oportunidades. O município abriu 302 postos de trabalho no período, 57% do total. As 229 vagas restantes foram distribuídas entre Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo de 531 vagas na região foi resultado das 10.957 contratações e das 10.426 demissões em novembro.

Em Santa Bárbara d’Oeste, foram admitidas 2.412 pessoas e desligadas 2.110, o que gerou um saldo de 302 postos com carteira assinada. Entre os setores, agropecuária e indústria foram os únicos que fecharam o mês com saldo negativo de 114 e quatro vagas, respectivamente.

O segmento de construção encerrou novembro com cinco contratações, mas foram os setores de comércio e serviços que garantiram o resultado positivo do município. Enquanto o comércio registrou um saldo de 158 postos, serviços chegou ao final do mês com 257 vagas.

Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB) afirma que o município apresenta-se como referência para quem quer empreender. Nos últimos três anos, de acordo com o chefe do Executivo, foram criados mais de 10 mil empregos, sendo mais de 3,5 mil apenas em 2023.

“Hoje, Santa Bárbara tem uma taxa de desemprego de apenas 2%, muito abaixo das médias regional (6,4%), estadual (7,1%) e nacional (7,7%), e está no patamar do ‘pleno emprego’.”

O prefeito destaca ainda outros indicadores positivos, como o tratamento de 100% do esgoto, capacidade hídrica abrangente, que está em expansão com a construção de uma nova represa, e o fato de a cidade estar entre as 10 mais seguras do Brasil.

Piovezan acredita que com esses atributos Santa Bárbara tem impulsionado a geração de emprego e renda.

Segundo o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara), Ricardo Betin, o resultado no comércio pode ser consequência das contratações que começaram em outubro de olho no final do ano.

“Como o comércio está voltando a crescer, muitos devem ser efetivados em janeiro.”

Na região, os setores que mais criaram vagas foram comércio (651) e serviços (290). Os segmentos de indústria, construção civil e agronegócio tiveram fechamento de vagas em novembro.