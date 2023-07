Santa Bárbara investiga 36 notificações suspeitas de febre maculosa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste confirmou nesta segunda-feira que 36 notificações suspeitas de febre maculosa aguardam resultado de exame, mas não há casos confirmados e nem óbitos pela doença.

O monitoramento dos casos ganhou mais empenho na região depois das quatro mortes confirmadas pelo Instituto Adolfo Lutz. As pessoas participaram de um evento, em 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Elas desenvolveram os sintomas da doença poucos dias depois e não resistiram.

Americana tem 20 moradores com suspeita de febre maculosa. Apenas um deles tem relação com o evento realizado em Campinas. De acordo com a administração, recentemente foram descartados 10 casos e outros 20 ainda esperam resultado.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Sumaré, 41 casos foram notificados. Ainda não existem confirmações. Nova Odessa acompanha cinco ocorrências suspeitas, mas nenhuma tem relação com a festa de Campinas.