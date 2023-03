Santa Bárbara e Sumaré são alvos de operação contra pirataria online

Balanço da operação apresentado em coletiva – Foto: Isaac Amorim / MJSP

Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré foram alvos da “Operação 404”, na manhã desta terça-feira (14). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas duas cidades, durante a ação que tem como objetivo reprimir os crimes por violação ao direito autoral, conhecido popularmente como “pirataria”.

Os bairros onde os mandados foram cumpridos nas duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) não foram divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além dos mandados de busca e apreensão, quatro pessoas foram presas em flagrante por violação ao direito autoral nas cidades de São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto e Indaiatuba. Também foram cumpridos mandados nos municípios de Campinas, Taubaté, Monte Mor e Praia Grande.

Essa é a quinta fase da operação e faz parte de uma mobilização internacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas e polícias civis dos Estados, para combater a pirataria online.

As embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido no Brasil, Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, além da cooperação de associações de proteção da propriedade intelectual no Brasil colaboraram na ação.

Operação 404. O nome da operação faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível. Essa é uma das principais ações da operação: tornar indisponíveis os serviços criminosos que violam os direitos autorais das vítimas.