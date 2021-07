Santa Bárbara e Sumaré devem receber novo lote de vacina nesta quarta

Vacinação segue em Santa Bárbara para outros grupos – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e de Sumaré recebem um novo lote de vacina contra o coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (14), segundo informado pelo Governo do Estado.

Santa Bárbara receberá 8 mil doses e Sumaré outras 10,5 mil.

Os dois municípios suspenderam nesta segunda-feira parte da vacinação até a chegada dos novos lotes.

As remessas serão para dar continuidade na vacinação de pessoas de 35 anos ou mais.

O Governo do Estado citou ao LIBERAL “saldo” negativo dos dois municípios na aplicação de vacinas com base no vacinômetro do governo estadual.

Segundo dados informados pelas próprias prefeituras, Santa Bárbara recebeu mais de 131,5 mil doses e Sumaré 172,9 mil.

Santa Bárbara já aplicou 117,3 mil doses e Sumaré 157,7 mil doses. As prefeituras foram questionadas sobre os números, mas não responderam até o momento.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo frisou ainda que “atua com agilidade na logística e distribui as grades com base no público-alvo, e faz monitoramento da campanha, com base em estatísticas populacionais estimadas pelo IBGE para 2020 e público da faixa etária em andamento”.

Nesta segunda-feira (12), Santa Bárbara anunciou a suspensão da vacinação da nova faixa etária, de 34 a 39 anos, até a chegada de novas doses.

A Prefeitura informou nesta terça que aguarda o lote para retomar a imunização do grupo na quinta-feira (15). Os demais grupos prioritários da campanha seguem sendo vacinados normalmente.

Já Sumaré suspendeu a vacinação de todos os grupos até segunda. Nesta terça, estava disponível a imunização apenas para a segunda dose.

A expectativa, segundo a prefeitura, é receber as novas doses pela manhã desta quarta e retomar a vacinação da primeira dose na tarde desta quarta.

Nas outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), as campanhas prosseguem sem suspensões.