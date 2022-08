Santa Bárbara e Nova Odessa puxam alta de casos de Aids na região

Infectologistas afirmam que notificações têm aumentado porque as pessoas perderam o medo da doença

O número de casos de Aids na RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 10,48% no ano passado em comparação com 2020, puxado pelas notificações nas cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Nos demais municípios – Americana, Sumaré e Hortolândia – houve uma discreta redução da doença.

A cidade com maior alta é Nova Odessa. A quantidade de casos saltou de cinco, em 2020, para 28, no ano passado. Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Paula Mestriner afirma que metade das notificações em 2021 eram antigas e que por algum motivo ainda não haviam sido registradas. Em Santa Bárbara, os casos passaram de 16 para 22 no mesmo período.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Infectologista da Unicamp, em Campinas, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi afirma que durante a pandemia, muitos diagnósticos ficaram represados e muitas pessoas não procuraram ou não tiveram acesso ao serviços de saúde.

“Infelizmente, os casos novos têm se mantido sim e em todo o Brasil. E isso porque as pessoas perderam o medo da Aids, acabam se expondo a riscos com relações sexuais com vários parceiros (a) e sem o uso de preservativos”, enfatiza.

O número de mortes causadas pela Aids se manteve estável em 2021. Apenas um registro a menos dos que os 20 óbitos registrados em 2020. “A maior parte das pessoas, se faz o diagnóstico precocemente, se trata direito, tem uma sobrevida, uma qualidade de vida muito boa”, afirma Raquel.

Segundo a médica infectologista Ártemis Kílaris, que atua no Hospital Unimed, em Americana, a população mais acometida nos últimos dois anos foram os adultos jovens, com idade entre 18 e 25 anos. “Os jovens perderam o medo da doença, apesar de não ter cura. Por isso, acredito ser necessário termos mais divulgação sobre a Aids e as formas de prevenção”.

No decorrer deste ano, os cinco municípios da RPT receberão, juntos, R$ 907 mil do Ministério da Saúde para investir em ações de combate a Aids e hepatites virais. A verba é enviada anualmente por meio de parcelas mensais.