Santa Bárbara e Hortolândia não terão Carnaval em 2022

Prefeituras somam a outras 70 cidades que já cancelaram o evento no próximo ano; medida visa proteger os cidadãos e a rede de atendimento em saúde

Com o objetivo de evitar aglomeração e uma nova onda de transmissões da Covid-19, as prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia informaram que não vão realizar Carnaval no próximo ano.

A decisão do município barbarense foi anunciada pelo prefeito, Rafael Piovesan (PV), na última sexta-feira (19), durante coletiva de imprensa sobre calendário de eventos na cidade. “É uma festa de difícil controle por parte do poder público”, disse.

A Prefeitura de Hortolândia informou que a administração municipal não irá realizar as festividades e também “não será permitida a realização de eventos que promovam aglomerações ou onde haja dificuldades para realizar a fiscalização, bem como o cumprimento de protocolos sanitários”.

De acordo com a prefeitura, a medida visa proteger os cidadãos e a rede de atendimento em saúde contra possíveis efeitos de uma nova onda da pandemia de Covid-19.

O anúncio dos dois municípios vai ao encontro da decisão de ao menos 70 cidades do interior de São Paulo que também já cancelaram o Carnaval de 2022 motivadas pela pandemia de Covid-19. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por conta do fluxo de pessoas e aglomerações, e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos.

A Prefeitura de Sumaré informou à reportagem que a cidade, tradicionalmente, não conta com Carnaval de rua. Já Nova Odessa, explicou que ainda não há nenhuma decisão sobre o assunto.

A Prefeitura de Americana também foi questionada e respondeu que qualquer questão relacionada a este tema será divulgada em um “momento oportuno”.