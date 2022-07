Santa Bárbara e Americana terão a maior dependência de idosos da RMC

Movimento na Praça Coronel Luiz Alves, Centro de S. Bárbara, cidade que aparece no topo da projeção - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Santa Bárbara d’Oeste e Americana terão a maior razão de dependência de idosos em 2030 na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O indicador mede a relação entre a população economicamente ativa e dependente. A projeção foi levantada em estudo realizado pelo Observatório PUC-Campinas, que apurou um processo acelerado de envelhecimento da população até 2040 e teve como base dados a Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Santa Bárbara terá um índice de razão de dependência de idosos de 38, o maior das 20 cidades da RMC. Americana aparece na sequência, com indicador em 37. As duas cidades começaram os anos 2000 com índice de, respectivamente, 12 e 15.

“As cidades da Região Metropolitana de Campinas tinham a relação no ano 2000 perto de 10 idosos para cada 100 pessoas. Este número se aproximou de 20 idosos em 2020. Convém destacar o olhar preditivo para o ano de 2030, ou seja, um momento tão próximo, em que este indicador social aponta algo perto de 30 idosos para cada 100 pessoas adultas”, destaca o professor Cristiano Monteiro da Silva, coordenador da pesquisa.

Ao mesmo tempo em que há o crescimento dos idosos, ocorre uma redução da população jovem, diretamente relacionada à queda na natalidade. O estudo projeta uma relação de 41 idosos para 100 pessoas adultas e 22 jovens para cada 100 adultos em 2040.

“A RMC vivencia o que se pode atribuir como uma transição demográfica marcada pela desaceleração das taxas de natalidade e crescimento populacional, condicionada a uma população economicamente ativa que está chegando na faixa etária reconhecida como pessoa idosa, tudo isso combinado com alto nível de urbanização. Certamente, uma situação que obriga novos olhares sobre as demandas da vida social urbana”, argumenta o professor.

DEMOGRAFIA. Demógrafo do IBGE (Instituto de Geografia e Estatística), Márcio Mitsuo Minamiguchi explica que a transição demográfica é um movimento que tem ocorrido em todo o Brasil, ligado ao aumento na expectativa de vida e à diminuição de novos nascimentos. Se na década de 1960 cada família tinha uma média de seis filhos, hoje esse número está em dois filhos.

“Houve um pico de nascimentos na década de 1980, com mais de quatro milhões por ano, e hoje nascem menos de três milhões, então há esse estreitamento na base da pirâmide”, observa o demógrafo.

Ao mesmo tempo, esse contingente de pessoas que vieram de famílias numerosas está alcançando a longevidade – há algumas décadas, era uma sorte chegar à velhice.

“Esse processo de envelhecimento da população está em curso e é irreversível. O que poderia alterar isso seria um aumento na fecundidade ou uma chegada intensa de imigrantes, mas não temos no Brasil perspectiva em nenhum desses dois sentidos”, analisa o especialista.

Márcio compara o Brasil com outros locais que já passaram por essa transição, como países europeus e asiáticos.

“São países que enriqueceram à medida que envelheciam, e mesmo assim a população idosa também é um desafio em função do crescimento dos gastos públicos, pensões, saúde, previdência. O processo de envelhecimento será muito rápido, temos pouco tempo para melhorias econômicas. O desafio é grande e passa por investir nos jovens, são eles que vão lidar com a sociedade mais envelhecida no futuro”, completa o demógrafo.

Prefeituras destacam ações voltadas à população idosa

Cidade que deve ter a maior dependência de idosos na RMC segundo projeção do Observatório PUC-Campinas, Santa Bárbara d’Oeste destaca a construção do Vida Longa, com 28 moradias destinadas aos idosos, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados.

Entre as ações já realizadas para o público idoso, o município indica o Programa Saúde e Movimento, que incentiva a prática de exercícios; o Grupo Faça Saúde, voltado a hipertensos e diabéticos; e uma busca ativa de câncer prioritariamente na população idosa.

Na área social, enfatiza o Projeto60+, que promove atividades de lazer e esporte; Acesso à Renda, que atende mil famílias em extrema pobreza; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, que inclui o público do Benefício de Prestação Continuada; o CREAS (Centro de Referência de Assistência Social – Programa de Atenção Integral), que acompanha pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social; e o Centro Dia do Idoso, que faz o acolhimento de 30 idosos. Foi criado também o Fundo Municipal do Idoso, com o objetivo de captar recursos para enfrentamento das necessidades desse público.

A Prefeitura de Hortolândia afirma que está atenta ao envelhecimento da população e que a atual gestão está sendo feita pensando nos próximos 30 anos, com idosos como prioridade em todas as políticas públicas. O município cita que já oferece os Centros de Convivência da Melhor Idade, que promovem atividades culturais e esportivas.

As prefeituras de Americana, Nova Odessa e Sumaré foram procuradas, mas não responderam como têm se preparado para a transição demográfica.