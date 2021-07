Americana e Santa Bárbara fazem alerta para baixa umidade do ar

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste fizeram um alerta para que os moradores se atentem à baixa umidade relativa do ar registrada nos dias recentes. Os índices em ambas as cidades ficaram próximos a 12%, classificado como estado de emergência.

Em Americana, o recorde foi de 12,2% de umidade no ar, observado na quinta-feira, dia em que o coordenador da Defesa Civil, João Milleta, fez um alerta oficial no site da prefeitura.

“A situação é séria e demanda muito cuidado. As pessoas devem evitar fazer exercícios físicos e devem tomar muita água. Também faço um apelo à população para evitar fazer queimadas para não prejudicar ainda mais o ar e colocar a saúde em risco”, pediu.

Mesmo com o apelo, Americana registrou na noite de sábado um incêndio de grandes proporções em um canavial, na região do Parque Universitário.

Em Santa Bárbara o índice mais baixo foi registrado na sexta-feira (23), com 17% de umidade no ar. A Defesa Civil do município emitiu o estado de alerta e sugeriu cuidados às crianças, como umidificar o nariz com soro fisiológico. A inalação caseira, também com soro, também foi outra opção sugerida.

Outras orientações envolvem evitar exercícios físicos entre às 10h e 16h, beber bastante água e permanecer em locais protegidos do sol.