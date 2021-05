Santa Bárbara d’Oeste ultrapassa as 500 mortes por coronavírus

Com mais cinco óbitos, Santa Bárbara d’Oeste ultrapassou a marca das 500 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (10). A cidade totaliza 501 vidas perdidas desde o primeiro óbito, em 17 de abril de 2020.

Do total de vítimas, 55% eram homens e 45% eram mulheres. A faixa etária com mais mortalidade é dos 60 a 69 anos, com 150 vítimas, seguida dos 70 aos 79 anos, com 122 óbitos.

No boletim desta segunda, outros 109 casos positivos forma confirmados, totalizando 14.963 infectados. Desses, 13.940 estão recuperados.

A ocupação dos leitos de enfermaria da rede pública saltou de 58% na sexta para 68% nesta segunda-feira. As UTIs seguem com 88% de ocupação, e os leitos com respiradores tiveram leve alta, passando de 10% para 15% de ocupação.

Os cinco mortos informados pela prefeitura nesta segunda foram:

Mulher, 68 anos, faleceu em 16 de abril;

Homem, 57 anos, faleceu em 8 de maio;

Mulher, 67 anos, faleceu em 9 de maio;

Homem, 70 anos, faleceu em 9 de maio;

Homem, 41 anos, faleceu em 9 de maio.

No total, a RPT (Região do Polo Têxtil) informou 18 mortes nesta segunda-feira, totalizando 2.374 vítimas da pandemia.

Americana confirmou mais quatro mortes pela pandemia e 110 novos casos positivos. Com isso, a cidade contabiliza 16.736 casos positivos, sendo 18 internados, 513 óbitos, 490 em isolamento domiciliar e 15.715 recuperados. Há ainda 109 casos suspeitos.

A ocupação de leitos com respiradores teve um leve aumento em relação a sexta-feira. Considerando os leitos públicos e privados, a taxa de ocupação está em 85%. Eram 57 internados na sexta-feira, número que subiu para 62 nesta segunda. As vagas com respiradores também aumentaram, passando de 71 para 73.

Já as enfermarias tiveram redução na taxa de ocupação, passando de 79% para 53%. O número absoluto de pacientes em leitos sem respiradores passou de 62 para 41.

A enfermaria Covid do Hospital Municipal também reduziu a ocupação máxima. Nesta segunda, 14 das 30 vagas estão ocupadas. Dos 26 respiradores do HM, 16 estão ocupados, dois a mais do que na sexta-feira.

Os óbitos informados por Americana nesta segunda-feira foram:

Homem, 58 anos, morador do bairro Campo Limpo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 4 de maio;

Mulher, 56 anos, moradora do bairro Balneário Riviera, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 4 de maio;

Homem, 39 anos, morador do bairro Vila Omar, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de maio;

Mulher, 57 anos, moradora do bairro Parque Novo Mundo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de maio.

Hortolândia registrou mais quatro óbitos e contabiliza no total 496 vítimas. A Secretaria de Saúde também recebeu 64 confirmações de novas infecções, totalizando 12.560 moradores que já testaram positivo. Há ainda 96 pacientes internados, entre suspeitos e confirmados para a doença. Veja abaixo os dados dos óbitos:

Mulher, 86 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 26 de abril. Não resistiu às complicações e faleceu em 6 de maio;

Mulher, 80 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 28 de abril, mesma data em que faleceu;

Mulher, 65 anos, com comorbidades. Faleceu em casa no dia 30 de abril;

Homem, 82 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 4 de maio e faleceu no dia 8.

Nova Odessa informou mais 37 casos da doença, nenhum deles óbito. Com isso, o total de contaminados vai a 3.737 na cidade, dos quais 151 faleceram e 3.265 estão recuperados. No total, 35 moradores da cidade estão internados com sintomas respiratórios.

Sumaré teve mais cinco óbitos, totalizando 713 vítimas. Foram confirmados 128 casos, elevando para 20.323 as notificações na cidade. Desse total, 19.407 estão recuperados. Há ainda 104 moradores internados com sintomas respiratórios, entre suspeitos e confirmados. Abaixo, os dados dos óbitos: