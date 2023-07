Samba no Bom Jesus, ‘Arraiá das Bárbaras’ e Gincana TBT: o roteiro do fim de semana em Americana e região

Samba d’Aninha se apresenta neste final de semana na Festa do Bom Jesus - Foto: Cássia Marques

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Festa do Bom Jesus

A 13ª Festa do Bom Jesus retorna para a segunda semana de comemorações com uma programação musical eclética. Nesta sexta-feira, o palco fica por conta do Samba d’Aninha, enquanto no sábado será a vez da dupla Althair e Alexandre. Além dos shows, a festa também oferece um cardápio variado, típico de festas juninas, além de rodadas de bingo e sorteio de assados.

Quando Hoje (21) e amanhã (22), a partir das 18h

Onde Salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus (Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones)

É pago? A entrada é gratuita

AMERICANA | Stand up de Criss Paiva (Venus Podcast)

A comediante e apresentadora Criss Paiva, do Venus Podcast, apresenta seu stand up comedy no Teatro Paulo Autran, nesta sexta-feira. Ela iniciou na comédia em 2007 e hoje é um dos principais nomes femininos do stand up nacional. Já se apresentou em grandes festivais de humor do País. Na TV, participou de quadros de humor nos programas “Altas Horas”, “A Praça é Nossa” e “The Noite”

Quando Hoje (21), às 22h30

Onde Teatro Paulo Autran (Rua Belém, 233 – Jardim Nossa Senhora de Fátima)

É pago? Sim. As entradas custam a partir de R$ 35 (lote promocional) e podem ser compradas em www.sympla.com.br

AMERICANA | Arraiá do Flamma

O Flamma Bar realiza na tarde deste sábado o “Arraiá do Flamma”, no próprio restaurante. Com entrada gratuita, o evento contará com comidas típicas, drinks especiais, banda sertaneja e DJ.

Quando Amanhã (22), a partir das 16h

Onde Flamma Bar (Rua Fortunato Faraone, 1427 – Vila Frezzarin)

É pago? A entrada é gratuita

Espetáculo “A Pele da Verdade” será apresentada no Fábrica das Artes – Foto: Divulgação

AMERICANA | Espetáculo ‘A Pele da Verdade’

O palco do Fábrica das Artes recebe, neste domingo, o espetáculo “A Pele da Verdade”. A peça traz uma reflexão sobre as cascas criadas pela humanidade, sejam elas verdadeiras ou falsas. E com isso ela deixará uma marca profunda, instigando reflexões sobre a própria percepção da realidade.

Quando Domingo (23), às 20h

Onde Fábrica das Artes (Rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

É pago? Sim. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 30 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (19) 97826-7767

AMERICANA | Gincana TBT

O Parque Vó Palmira recebe, neste domingo, mais uma edição do TBT Gincana Cultural de Férias. O evento aconteceria há duas semanas, mas por causa das chuvas foi remarcado para este final de semana. Com intuito de resgatar brincadeiras antigas, as crianças terão diversão com queimada, pega-pega, cabo de guerra, corrida do saco, amarelinha, entre outras. A realização é da Entretenimento & Cultura, com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Quando Domingo (23), das 10h às 16h

Onde Parque Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

É pago? A entrada é gratuita

SANTA BÁRBARA | Arraiá das Bárbaras

O tradicional Bloco das Bárbaras retorna fora de época em clima julino com o “Arraiá das Bárbaras” neste sábado, no Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste. A festa tem entrada gratuita e contará com apresentação da DJ Carolis e show ao vivo da Banda das Bárbaras com um repertório carna-julino. Além da parte musical, o arraiá terá comidas típicas como milho, cachorro quente, cuscuz, arroz doce, quentão e vinho quente.

Quando Amanhã (22), a partir das 15h

Onde Museu da Imigração (Rua João Lino, 371 – Centro)

É pago? A entrada é gratuita

SANTA BÁRBARA | Exposição Mundo Jurássico

A exposição Mundo Jurássico já está instalada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A atração gratuita fica no empreendimento até o próximo dia 23 e conta com réplicas em tamanho real de diversas espécies, que têm movimento e emitem som. Ao todo são 13 réplicas, entre elas tiranossauro rex, espinossauro, braquiossauro, dilofossauro, pterossauro, velociraptor e gigantossauro. Além da cenografia, duas réplicas de ovos de dinossauro estão expostas. Os visitantes ainda podem participar de experiência imersiva com o dilofossauro ou uma aventura em realidade virtual.

Quando Até o dia 23 de julho, durante o horário de funcionamento do shopping

Onde Tivoli Shopping (Rua do Ósmio, 699 – Mollon IV)

É pago? A exposição é gratuita, mas há atrações pagas

PIRACICABA | Festa da Polenta

Evento tradicional na cidade, a 26ª Festa da Polenta de Santa Olímpia ocorre neste final de semana em Piracicaba. Trata-se de um festival gastronômico do bairro rural com mais de 500 voluntários envolvidos. No cardápio, pratos italianos como spaghetti e canerdeli, além da própria polenta e da culinária tirolesa. Há ainda apresentação de danças folclóricas, de orquestra e coral.

Quando Hoje (21), das 19h às 23h; amanhã (22), das 10h às 18h e das 20h15 à 0h; domingo (23), das 10h às 17h30

Onde Praça Santa Olímpia (Rua Santa Olímpia, 73 – Santa Teresinha de Piracicaba)

É pago? A entrada é gratuita

A banda Ira! – Foto: Divulgação

PIRACICABA | Festival de Cervejas Artesanais com Toni Garrido e Ira!

Com mais de 10 cervejarias confirmadas e shows de Toni Garrido (amanhã) e Ira! (domingo), esta segunda edição do Festival de Cervejas Artesanais contará com mais de 30 estilos de cervejas para se degustar no fim de semana. A programação tem como propósito divulgar a diversidade de sabores da produção de cervejas artesanais de Piracicaba e região. Diversos tipos estarão disponíveis no local, além de food trucks, tattoos e exposições. Além de Toni Garrido e Ira! também tocam no festival as bandas locais: Made In Pira, Rockeer, Via Pública e Garage Bomb.

Quando Amanhã (22) e domingo (23)

Onde Engenho Central (Avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende)

É pago? Sim. Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos no site www.byma.com.br

LIMEIRA | Ana Cañas em festival

A 20ª edição do festival Canta Limeira ocorre neste domingo, no Parque Cidade.O evento reúne compositores e intérpretes da música popular brasileira, que apresentam composições inéditas e originais. Em sua edição especial, o festival também recebe o show de Ana Cañas que cantará músicas marcantes de Belchior.

Quando Domingo (23), a partir das 16h

Onde Parque Cidade (Rua João Kuhl Filho, 461, Vila São João)

É pago? A entrada é gratuita

CAMPINAS | Patati & Patata

A amada dupla de palhaços chega a Campinas com uma curta temporada de “Patati Patatá Circo Show”. A estreia acontece neste sábado (22). A tenda está montada no estacionamento do Shopping Iguatemi.

Quando A partir deste sábado; sextas (19h30), sábados, domingos e feriados (14h30, 17h e 19h30)

Onde Shopping Iguatemi (Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina)

É pago? Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 180 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br ou na bilheteria do circo (das 10h às 22h)