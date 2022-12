Saldo de emprego é positivo em novembro, mas diminui em relação a 2020 e 2021

O saldo de empregos foi positivo na RPT (Região do Polo Têxtil) em novembro deste ano, mas ficou abaixo dos números registrados no mesmo período de 2020 e 2021, conforme informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os dados do mês passado foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quarta-feira.

Em novembro deste ano, a região abriu 160 postos de trabalho. No mesmo período de 2020 e 2021, houve a abertura de 1.588 e 2.716 vagas, respectivamente.

Segundo Roberto Brito de Carvalho, professor de Economia da PUC-Campinas, a economia ainda se recupera dos efeitos da pandemia da Covid-19, mas em um ritmo diferente do que nos dois últimos anos.

Ele apontou que, em 2021, por exemplo, havia um ímpeto maior no processo de geração de empregos, pois determinados setores estavam num processo de retomada de suas atividades econômicas.

“O ritmo da economia, como um todo, em 2021, passou a ser mais intenso, tendo em vista a recuperação do processo pandêmico. Em 2022, é bem diferente. Essa base, de uma certa forma, já foi construída em 2021. Nós estamos num processo de recuperação, mas já mais lento que outrora”, disse.

Mesmo com um saldo de emprego menor, os números de novembro de 2022 ainda demonstram que existe uma evolução, de acordo com o especialista.

“Os números de fato representam, de fato, o crescimento do emprego no Brasil, também no Estado de São Paulo, também na nossa região, o que significa estarem em acordo com toda a atividade econômica, que vem, de alguma forma, melhorando”, afirmou.

CENÁRIO. Das cinco cidades da RPT, três tiveram saldo positivo: Americana, com 511; Santa Bárbara d’Oeste, 211; e Sumaré, com 104. Por outro lado, Hortolândia perdeu 509 postos de trabalho e Nova Odessa, 157.

“Nessas cidades, por serem menores, por terem uma dinâmica econômica também menor, os números negativos refletem de uma maneira muito intensa, tendo em vista que a dinâmica econômica não é tão sofisticada e tão grande. Qualquer empresa que decide fazer demissões e demissões em maior volume afeta substancialmente os dados”, comentou.

Carvalho destacou que Nova Odessa teve prejuízo, principalmente, no setor industrial, com a perda de 102 vagas. Consequentemente, segundo ele, houve impacto em serviços, que encerrou o mês com saldo negativo de 82 empregos.

“Quando a indústria vai mal ou quando começa a demitir, diminuir sua atividade, ela afeta e muito a área de serviço, que também respondeu muito mal naquele município”, ressaltou.