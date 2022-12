Saidinha pode colocar 1,7 mil presos nas ruas na sexta-feira

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que 1.747 presos deixarão as respectivas unidades prisionais da região nesta próxima sexta-feira, na última saída temporária do ano na RPT (Região do Polo Têxtil). Eles deverão retornar aos presídios até terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023.

Em Hortolândia, somente no CPP (Centro de Progressão Penitenciária), 1,5 mil detentos serão beneficiados, na Penitenciária “Odete Leite de Campos Critter”, a P2, sairão 56 e, na Penitenciária 3, mais 34. No CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré, outros 157 presos deixarão a unidade.

Somente em Hortolândia, 1.590 presos serão beneficiados – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Já no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, nenhum detento teve autorização judicial para a saída, pois a unidade não tem presos que cumprem pena em regime semiaberto.

Desde a portaria do Deecrim (Departamento Estadual de Execuções Criminais) em 2019, o benefício deixou de ocorrer em datas comemorativas, com exceção do período de Natal e Ano-Novo. As saídas passaram a ocorrer nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Lei de Execuções Criminais estabelece que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, desde que seja para visitar a família. Caso não retornem, eles passam a ser considerados foragidos da Justiça.

Na saída temporária de setembro deste ano, 68 dos 1.772 presos que foram beneficiados não retornaram às respectivas unidades. A evasão representa 3,83% dos detentos que ganharam a saidinha na ocasião.