Saidinha libera quase 2 mil detentos na região para o feriado

Detentos devem retornar para as unidades prisionais no próximo dia 20, segunda-feira

Quase 2 mil detentos da região foram beneficiados com a saidinha do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira, e deixaram as unidades prisionais na terça-feira, de acordo com informações da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Os detentos devem retornar para as unidades prisionais no próximo dia 20, segunda-feira.

O benefício do feriado inclui, no total, 1.991 detentos, sendo 1.500 presos do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia, 131 da Penitenciária II e 92 da Penitenciária III do mesmo município, além de 178 do CRM (Centro de Ressocialização) de Sumaré.

Por conta da saidinha, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou ao LIBERAL que já foi realizada orientação aos inspetores e sub-inspetores da autarquia para que orientem as equipes a intensificarem o patrulhamento de prevenção contra possíveis crimes.

A concessão do benefício é estipulada pela Justiça e abrange aqueles presos que possuem condenação em regime semi-aberto. A saída temporária é comum em datas festivas e nos meses de março, junho e setembro, conforme portaria de 2019 do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal).

Em março deste ano, de acordo com a SAP, a saidinha incluiu 1.827 presos de Hortolândia, sendo 1.438 do CPP, 185 da Penitenciária II e 159 da Penitenciária III, além de 169 CRM de Sumaré. O total, na época, chegou a 1.996 beneficiados.