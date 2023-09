‘Saidinha’ coloca 1,5 mil detentos nas ruas da região e tem polêmica sobre tornozeleira

Segundo o SIFUSPESP, o Governo de São Paulo determinou que, mesmo detentos com histórico de crimes violentos, não serão monitorados durante a saída temporária - Foto: AKIRA ONUMA / ASCOM SUSIPE

Mais de 1,5 mil presos do regime semiaberto deixaram os presídios em Sumaré e Hortolândia na última terça-feira (12) para a saída temporária. Essa é a terceira saída do ano, que tem duração de sete dias, e é prevista em calendário definido pelo Tribunal de Justiça. Os presos beneficiados com a medida devem retornar à prisão na próxima segunda-feira, dia 18.

Segundo o SIFUSPESP (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional), pela primeira vez, desde a adoção da tornozeleira eletrônica, o Governo de São Paulo determinou que, mesmo detentos com histórico de crimes violentos, não serão monitorados durante a saída temporária.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A decisão, de acordo com o sindicato, foi comunicada a todos os presídios do estado por e-mail enviado em 6 de setembro, apenas seis dias antes do início das saídas temporárias. No e-mail, o diretor do Centro de Segurança da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, teria informado aos diretores de unidade que, por determinação do secretário Marcelo Streifinger, os presos não deveriam ser monitorados durante essa saída temporária.

A decisão, no entanto, não foi acompanhada de uma explicação clara sobre os motivos que a embasaram. “Geralmente, presos considerados mais perigosos, como aqueles envolvidos em facções ou com histórico de crimes sexuais e outros crimes violentos, são monitorados por tornozeleira a cada saída da prisão. A decisão de colocar essas pessoas na rua sem monitoramento, além de não ter precedentes no estado, é uma ameaça à segurança pública”, afirma Fábio Jabá, presidente do sindicato.

A SAP, por sua vez, informou que começou no último dia 5 o novo contrato de monitoramento por meio de tornozeleiras eletrônicas. Segundo a pasta, os novos equipamentos contam com tecnologia mais moderna do que os anteriores que estavam em uso até o último dia 4.

“A medida não alterou o monitoramento dos indivíduos sob custódia ou a programação para a saída temporária para 12 de setembro. Todos as pessoas que tiveram a determinação da Justiça para o monitoramento eletrônico estão sendo acompanhadas em tempo real pela SAP”, traz nota.

Quem tem direito ao benefício

Apenas os presos do regime semiaberto têm direito à saída temporária. Para ter o benefício, que é concedido por um juiz, eles precisam ter o cumprimento mínimo de 1/6 da pena se ele for primário e 1/4 se ele for reincidente. Além disso, ainda precisa ter bom comportamento. A quarta – e última – saidinha do ano está programada para dezembro, durante as festividades de Natal e Ano Novo.