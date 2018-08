Santa Bárbara sedia encontro regional para debater raiva

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ocorre nesta terça-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste, o encontro regional “Raiva: Mais perto do que você imagina”. O evento é organizado por médicos veterinários e visa debater as questões ligadas a temática. O objetivo é apresentar as propostas de prevenção às vigilâncias epidemiológicas dos municípios.

Os profissionais estarão reunidos às 19h30 no Salão Nobre da Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, localizado à Rua Graça Martins, 680, Centro. Para participar não é necessário uma inscrição prévia, basta comparecer ao local. Mais informações podem ser obtidas na Vigilância em Saúde, pelo telefone 3464-9850, ou Centro de Controle de Zoonoses, no 3454-4020.

O encontro regional tem o apoio da Associação de Médicos Veterinários de Americana, Santa Bárbara e região.

Morcego

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana confirmou na última terça-feira (21) a segunda contaminação por raiva em morcegos na cidade. Desde 2003 o município não tinha notificação de casos em animais.