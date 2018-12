Santa Bárbara e Nova Odessa mantêm horários das creches

Enquanto Americana vai limitar o atendimento nas creches para nove horas diárias, as vizinhas Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa mantêm todas as unidades abertas 12 horas por dia e não planejam mudança. Como revelou o LIBERAL nesta quarta-feira, a partir de 2019 todas as 23 creches de Americana vão passar a atender os alunos das 7h30 às 16h30.

O motivo da mudança, segundo a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, é que a prefeitura precisa fazer com que os professores da educação infantil cumpram um terço da jornada extraclasse, conforme previsto em legislação federal. Para isso, argumenta Evelene, é preciso reduzir o atendimento. A medida vai alterar a rotina de mais da metade das unidades. Foto: Arquivo / O Liberal

Atualmente, 13 creches de Americana fecham depois das 16h30. A que funciona por período mais extenso é a Casa da Criança Curió, no Antonio Zanaga, que atende as crianças das 6h30 às 17h30. Todas as outras abrem entre 7h e 7h30 e fecham entre 16h30 e 17h.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que as 22 unidades, que atendem cerca de três mil alunos de até três anos, funcionam das 6h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Cada um dos 432 monitores de creche trabalha seis horas por dia. A prefeitura foi questionada, mas não explicou se eles cumprem a jornada extraclasse.

Em Nova Odessa, as 14 unidades que funcionam como creches abrem às 6h e fecham às 17h50. Lá, os 161 profissionais que cuidam dos 1.185 alunos são chamados de educadores de desenvolvimento infantil, e também cumprem seis horas diárias cada um (cada grupo tem um professor pela manhã e outro à tarde).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, como são educadores de desenvolvimento infantil e não professores, não estão sujeitos ao alcance da lei 11.738/08, que estabelece um terço da jornada em atividades sem alunos – a lei é direcionada aos profissionais do magistério público da educação básica, e abrange quem desempenha atividade de docência ou suporte pedagógico, como inspeção, supervisão, direção e administração.