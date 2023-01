RPT tem previsão de chuvas intensas e acima da média para os próximos dias

A cidade de Campinas está a menos de 1 mm (milímetro) de registrar o janeiro mais chuvoso da série histórica do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp. Até a última segunda-feira, a estação havia atingido a marca de 344,4 mm de chuva.

Desde 1989, quando o Cepagri começou a coletar dados meteorológicos, o janeiro mais chuvoso foi o de 2009, com 345,2 mm. “Ainda temos uma semana até fechar o mês e previsão de mais chuvas”, comentou o meteorologista Bruno Kabke Bainy.

Apesar do acumulado de chuva levar em consideração a cidade de Campinas, o especialista diz que os dados servem como referência para a região, que deve ter tempo estável nesta quarta e quinta-feira, com períodos de sol e ventos moderados. No entanto, a partir de sexta, especialmente sábado, as chuvas devem retornar com indicativos de maior volume no começo da semana que vem.

“Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são bastante chuvosos, mas está sendo, neste ano, um quadro atípico pelo excesso, pela recorrência de dias muitos chuvosos. Além disso, estamos tendo muitos episódios de tempestades com rajadas de vento”, explica Bainy. Esse excesso de chuva, afirmou, é consequência de condições meteorológicas favoráveis como bastante umidade para o desenvolvimento de nuvens.