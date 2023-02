RPT tem maior média de chuva dos últimos cinco anos para um mês de janeiro

Americana e Sumaré ultrapassaram no primeiro mês deste ano a marca de 300 mm no acumulado de precipitações

O mês de janeiro de 2023 foi o de maior média de volume de precipitações nos últimos cinco anos, de acordo com dados compilados pelo LIBERAL nesta quarta-feira (1º), utilizando as estações do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) e do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou um acumulado médio de 305,84 milímetros no primeiro mês deste ano, superando 2021, que marcou 292,65 mm.

Janeiro teve grande volume de chuvas nas cidades da RPT – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Impulsionada pela chuva desta terça-feira (31), Americana foi a cidade que teve a maior quantidade em janeiro, com 370,06 mm. Sumaré também ultrapassou a marca de 300 mm de precipitação (342,8 mm), batendo o seu recorde desde 2019. Ainda na sequência do levantamento, Hortolândia aparece com 274,32 mm; Santa Bárbara d’Oeste com 258,05 mm e, por fim, Nova Odessa tem 252,47 mm.

Além disso, segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a região de Campinas registrou média de 380,7 mm em janeiro deste ano, a maior marca desde 2009 e a sexta maior na série histórica desde 1989.

“Há muitos anos a gente não via esse acumulado de chuvas. Isso é algo bastante expressivo, a gente teve chuvas muito volumosas e uma recorrência muito grande de dias chuvosos”, destaca Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

O fenômeno La Niña e a formação das Zacas (Zona de Convergência do Atlântico Sul) são dois dos fatores apontados para o aumento das precipitações.

O La Niña consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do oceano Pacífico. Isso deixa o ar mais frio, reduzindo as temperaturas para a época – janeiro de 2023 teve média de 1°C abaixo do habitual. Por outro lado, com o oceano Atlântico mais aquecido, houve um estímulo na formação de chuvas, as Zacas.

“Tem outros mecanismos que levaram a esse aumento das chuvas. Foram muitas frentes frias, especialmente nas duas primeiras semanas de janeiro. Além disso, houve muita entrada de umidade no Estado de São Paulo, vindo da Amazônia e do Oceano Atlântico. Juntando todos esses mecanismos, tivemos esses grandes números de precipitações”, explica Bruno.

O meteorologista ainda revelou que o mês de fevereiro também deve ter um volume incomum de chuva, especialmente nesta primeira semana – até o dia 7.

Segundo ele, a tendência é que sejam temporais, por isso é preciso estar atento às rajadas de vento, granizo e enchentes. Depois deste período, a tendência é oscilar entre dias com e sem precipitações. Além disso, não há expectativa de estiagem nos próximos meses.