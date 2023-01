RPT tem alta de 25% no número de roubos entre 2021 e 2022

SSP informou que as polícias Civil e Militar trabalham em conjunto para coibir todas as modalidades criminosas - Foto: Governo do Estado de São Paulo

Os casos de roubos na RPT (Região do Polo Têxtil) tiveram aumento de 25% entre 2021 e 2022, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Os números totalizam 2.185 e 2.744, respectivamente. Apesar do crescimento neste delito, que é de preocupação das forças de segurança por envolver ameaça ou violência às vítimas, os índices continuam abaixo do período pré-pandemia, ou seja, em 2018, quando foram registrados 3.619, e 3.297 em 2019.

Entre os municípios da região, Hortolândia se destacou nos últimos anos, devido ao acréscimo dos casos, saltando 672 para 992 (+48), entre 2021 e 2022.

O delegado aposentado e professor de direito penal, Roberto José Daher, considera que determinados crimes ocorrem de maneira cíclica. No caso de Hortolândia, por exemplo, observa que a cidade sente os reflexos com a proximidade de Campinas, que concentra grande fluxo de pessoas.

“Outra consideração importante é que Hortolândia está próxima de rodovias como Bandeirantes (SP-348) e a Anhanguera (SP-330), que facilita a fuga de criminosos. Ladrão é sempre ladrão, quando há uma ação forte da polícia migra para outros municípios”, diz Daher.

As demais cidades também tiveram aumento dos casos. Em Sumaré subiu de 894 para 1.017 (+13%), Santa Bárbara d’Oeste de 239 para 263 (+10%), Nova Odessa de 80 para 105 (+31%) e em Americana de 300 para 367 (+22%).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

VÍTIMAS. Muito mais do que ter seus pertences roubados, somente quem ficou em poder de assaltantes sabe o medo de perder o patrimônio mais importante, que é a “vida”.

Semana passada, mãe, filha e neta foram feitas reféns durante assalto em residência no Jardim Terramérica, em Americana. Cinco homens, sendo que um deles estava armado, abordaram as vítimas, as amarraram, amordaçaram e depois fugiram com diversos bens.

“Sentimos muito medo, momentos de pavor, uma sensação indescritível de abalo emocional. Precisamos que no bairro tenha mais policiamento pois temos muitos relatos de roubo no bairro”, desabafou uma das vítimas.

Em julho de 2022, o vereador de Americana Léo da Padaria (PV) também foi feito refém junto da família, durante um assalto a sua residência, na Praia Azul, em Americana. Os bandidos realizaram várias transferências bancárias via Pix com o celular do vereador, além de levar objetos e veículos da família.

“A gente ainda não se recuperou, basta ouvir um barulho estranho para ter receio de algo de novo”, diz o parlamentar.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que as polícias Civil e Militar trabalham em conjunto para coibir todas as modalidades criminosas nas cidades da RPT. A nova gestão determinou o reforço no policiamento em todo o Estado por meio da Operação Impacto, com planejamento estratégico baseado no uso de inteligência policial e geoprocessamento de dados.

Roubos de veículos contabilizam alta de 61%

As estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública), divulgadas na última quinta-feira, constataram que o roubo de veículos aumentou em todos os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

O número passou de 699, em 2021, para 1.129, em 2022 – alta de 61%. Desde 2017 a região não tinha esse delito acima de 1.000 registros. A recuperação de veículos também cresceu – de 878 para 1.304.

Americana, por exemplo, aumentou de 53 para 103 (+80), seguida de Sumaré, que cresceu de 277 para 493 ocorrência (+77%), Nova Odessa de 17 para 28 (+67%), Hortolândia de 299 para 440 (+47%) e Santa Bárbara d’Oeste, que saltou de 49 para 65 (+32%).

A secretaria enfatiza em nota, que, constantemente, a Polícia Civil da região, através de um trabalho de inteligência, desencadeia operações visando ao combate dos crimes, principalmente, os roubos. Destaca ainda que a Operação Impacto, realizada na última semana no Estado resultou, até o momento, na prisão de 2.211 pessoas, 103 adolescentes apreendidos e 1.264 procurados capturados. Além disso, 6,8 toneladas de drogas e 223 armas de fogo foram apreendidas.