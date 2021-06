RPT registra mais sete mortes causadas por coronavírus e total vai a 2.669

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais sete mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nos boletins desta sexta-feira (11), totalizando 2.669 vítimas da pandemia.

Americana ultrapassou os 20 mil casos de coronavírus e informou mais um óbito, se aproximando das 600 vítimas.

Hortolândia informou mais 104 casos, totalizando 15.968 infectados. Nenhuma das novas infecções se refere a óbito, e a cidade contabiliza 548 vítimas. No total, ainda há 111 moradores internados em leitos Covid, entre suspeitos e confirmados para a doença.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa confirmou mais 22 casos positivos e uma morte pela Covid-19 nesta sexta-feira.

A 170ª vítima era um homem de 35 anos, morador do Jardim Capuava, e portador de comorbidades. Ele faleceu no dia 1° de junho na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. A cidade tem 54 moradores internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Santa Bárbara d’Oeste registrou cinco mortes pela doença:

Homem, 81 anos, faleceu em 2 de junho;

Homem, 51 anos, faleceu em 6 de junho;

Homem, 67 anos, faleceu em 7 de junho;

Homem, 63 anos, faleceu em 8 de junho;

Homem, 61 anos, faleceu em 11 de junho.

A cidade tem lotação máxima nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), ocupação de 40% nos leitos com respiradores e de 82% nas enfermarias. No total, 17.581 moradores se contaminaram, dos quais 16.120 estão recuperados e 589 faleceram.

Já Sumaré informou 239 casos, nenhum deles óbito. No total, 22.966 moradores se contaminaram, dos quais 21.857 se curaram e 786 morreram. Estão internados 69 moradores diagnosticados com Covid-19 e 67 com suspeita para a doença, totalizando 136 pessoas hospitalizadas.