RPT registra mais seis óbitos e 686 novas infecções por coronavírus

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram 686 novas infecções pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (19), das quais seis pacientes faleceram. O total de vítimas da pandemia chega a 2.449 na região.

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou 142 novos casos de coronavírus, dos quais infectado um faleceu. A 536ª vítima eram uma mulher de 84 anos que morava na Vila Amorim.

Sem informações de doenças preexistentes, ela estava internada no Hospital Municipal. Seu falecimento foi no dia 14 de maio. Os leitos com respiradores dos quatro hospitais de Americana têm 91% de ocupação nesta quarta-feira.

Hortolândia informou 188 novos casos positivos da doença, nenhum deles óbito. No total, são 13.811 contaminados na cidade desde o início da pandemia. Desse total, 13.080 se recuperaram e 505 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 107 pessoas estão internadas em leitos Covid.

Nova Odessa informou 36 infecções no boletim desta quarta, sem falecimentos. O total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) voltou a crescer, de 38 na terça-feira para 42 nesta quarta. O quadro geral na cidade é de 3.835 infectados, dos quais 3.350 se recuperaram e 155 faleceram.

Santa Bárbara d’Oeste informou 219 novos casos, dos quais dois pacientes faleceram. As vítimas eram uma mulher de 61 anos que faleceu em 24 de abril e um homem de 47 anos que morreu em 7 de maio.

O município tem 15.551 confirmações da doença, dos quais 14.428 estão recuperados e 517 faleceram. As UTIs públicas seguem com 100% de ocupação. Presidente da Santa Casa, Aparecido Donizetti Leite disse ao LIBERAL que as internações estão acima do esperado na cidade.

Sumaré registrou 101 confirmações, dos quais três pacientes faleceram. Abaixo, o histórico das vítimas:

Homem de 87 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu em 17 de maio;

Mulher de 64 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 14 de maio;

Homem de 67 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 18 de maio.

O município tem 21.083 casos confirmados, dos quais 20.103 se recuperaram e 736 faleceram. Estão internados 67 moradores infectados com a doença e 44 que aguardam resultado de exames.