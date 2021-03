RPT registra mais 19 mortes causadas pelo novo coronavírus

Sumaré liderou as estatísticas desta quinta-feira, com oito óbitos; região soma 1.460 mortes

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou nesta quinta-feira (18) mais 19 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Os boletins epidemiológicos foram divulgados pelas prefeituras das cinco cidades e compilados pelo LIBERAL. A região soma 1.460 mortes desde o início da pandemia.

Sumaré liderou as estatísticas do dia, com oito óbitos. Apenas uma das vítimas não tinha comorbidades. Trata-se de uma mulher de 48 anos, que estava internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Macarenko e que faleceu no dia 13 de março.

O perfil das demais vítimas da cidade:

homem de 47 anos, que estava internando na UPA Macarenko e faleceu no dia 16 de março;

mulher de 50 anos, que estava internada na UPA Macarenko e faleceu no dia 16 de março;

homem de 61 anos, que estava internado na UPA Macarenko e faleceu no dia 16 de março;

homem de 54 anos, que estava internado na UPA Macarenko e faleceu no dia 17 de março;

homem de 66 anos, que estava internado na UPA Macarenko e faleceu no dia 14 de março;

mulher de 81 anos, que estava internado na UPA Macarenko e faleceu no dia 12 de março;

mulher de 77 anos, que estava internado no Hospital Municipal de Paulínia e faleceu no dia 12 de março;

Sumaré tem 14.028 casos confirmados, com 425 óbitos. Neste momento, 145 pacientes estão em isolamento domiciliar e 63 permanecem internados. Existem 3.703 casos suspeitos, com 3.587 pessoas em isolamento e 116 internadas. Um total de 13.395 pessoas se recuperaram.

Em Americana, mais dois óbitos. Uma das vítimas era uma mulher de 75 anos, moradora da Vila Conquista, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no HM e faleceu no dia 10 de março.

A outra era uma mulher de 84 anos, do São Manoel, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em um hospital particular. Ela faleceu em 17 de março.

Americana atingiu 12.394 casos positivos da doença, com 322 óbitos. Outros 17 pacientes estão internados e 603 em isolamento domiciliar. São 11.452 pessoas recuperadas no município.

Em Santa Bárbara d’Oeste, quatro novas mortes foram confirmadas. A prefeitura não divulga se as vítimas tinham comorbidades. Confira:

homem de 73 anos, falecido em 15 de março;

homem de 60 anos, falecido em 16 de março;

homem de 71 anos, falecido em 17 de março;

homem de 70 anos, falecido em 17 de março

Santa Bárbara já atingiu 11.272 casos positivos de Covid-19, com 310 óbitos. Um total de 10.623 pessoas se recuperaram.

Já em Hortolândia, foram cinco óbitos. Todos com comorbidades:

homem de 53 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e que faleceu no dia 17 de março;

homem de 53 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e que faleceu no dia 16 de março;

homem de 43 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 18 de março;

homem de 92 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 10 de março;

homem de 67 anos, que estava internado no Hospital Municipal Mário Covas e faleceu no dia 15 de março;

Até o momento, Hortolândia tem 9.960 casos confirmados, com 315 mortes. Ao todo, 22 pacientes estão em isolamento domiciliar e 72 internados. Outros 49 pessoas com suspeita permanecem em hospitais.

Por fim, Nova Odessa não teve nenhum caso novo e segue com 88 mortes. São 2.805 contaminados. Ao todo, 465 pessoas estão em isolamento domiciliar, 13 internados na Unidade Respiratória e 18 internados em leitos de UTI na região.