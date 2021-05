RPT registra mais 15 mortes e total vai a 2.324 vítimas

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou 15 novos óbitos pelo coronavírus (Covid19) nesta terça-feira (4), totalizando 2.324 vítimas.

Com mais quatro óbitos, Americana alcançou a marca de 500 vítimas. É a segunda cidade da região a registrar essa mortalidade. A primeira foi Sumaré.

Foram informados mais dois óbitos em Hortolândia, totalizando 486 vítimas. Há ainda 94 moradores internados, entre suspeitos e confirmados para a doença. No total, 12.331 pessoas se contaminaram, das quais 11.735 se recuperaram. Veja informações das vítimas:

Homem, 50 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa em 29 de março. Seu falecimento ocorreu em 27 de abril;

Mulher, 67 anos, com comorbidades. Foi internada no Hospital Mário Gatti em 24 de fevereiro. A data de falecimento foi informada como 29 de maio, mas devido ao horário a reportagem não conseguiu contato com a prefeitura para confirmar a data.

Nova Odessa registrou 14 casos positivos e nenhum óbito. A cidade contabiliza 3.636 casos confirmados, dos quais 3.178 estão recuperados e 146 faleceram. Há ainda 37 moradores internados, entre suspeitos e confirmados.

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais três óbitos e contabiliza agora 493 vítimas. No total, 14.668 barbarenses já se infectaram, dos quais 13.676 estão recuperados. As UTIs públicas têm 88% de ocupação. Os leitos com respiradores têm 12% de ocupação, e nas enfermarias esse índice está em 81%. Veja detalhes dos pacientes:

Mulher, 65 anos, faleceu em 30 de abril;

Homem, 94 anos, faleceu em 01 de maio;

Homem, 63 anos, faleceu em 01 de maio.

Sumaré informou mais seis óbitos e registra agora 699 vítimas da pandemia. A cidade tem 19.875 casos confirmados, dos quais 19.011 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados, há 149 moradores internados. Veja abaixo informações dos óbitos informados hoje: