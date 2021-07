RPT registra mais 13 mortes por coronavírus e total vai a 3.134

As prefeituras de três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram 13 novos óbitos pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (7). No total, já são contabilizadas 3.134 vítimas da doença na região.

Americana informou mais quatro mortes pela doença. A prefeitura também identificou duplicidade em cinco óbitos informados anteriormente, que foram retirados da estatística. Com essas atualizações, o total de vítimas na cidade é de 725 pessoas.

Hortolândia não informou novos óbitos nesta quarta-feira. No total, 608 moradores da cidade faleceram pela doença desde o início da pandemia. Entre suspeitos e confirmados, 169 moradores estão internados.

Nova Odessa também não registrou mais mortes pela doença no boletim de hoje. A cidade contabiliza 209 vítimas da pandemia. O número de moradores internados, que havia caído expressivamente nos últimos dias, voltou a subir. São 19 internados nesta quarta, contra 15 na terça-feira.

Santa Bárbara d’Oeste registrou seis óbitos, ultrapassando a triste marca de 700 vítimas da pandemia nesta quarta-feira. Os pacientes eram:

Mulher, 82 anos, faleceu em 02 de julho;

Homem, 53 anos, faleceu em 05 de julho;

Mulher, 57 anos, faleceu em 06 de julho;

Homem, 53 anos, faleceu em 07 de julho;

Mulher, 74 anos, faleceu em 07 de julho;

Mulher, 64 anos, faleceu em 08 de julho.

Do total de 20.707 infectados na cidade, 705 não resistiram e faleceram. As vagas a terapia intensiva da rede pública seguem com lotação máxima. Os leitos com respiradores têm 28% de ocupação, e as enfermarias 72%.

Sumaré informou três óbitos, totalizando 887 moradores que morreram em decorrência da doença. Os casos informados hoje eram:

Homem de 76 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital das Clínicas da Unicamp e faleceu em 5 de julho;

Mulher de 59 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu em 3 de julho;

Mulher de 52 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Renascença Campinas e faleceu em 5 de julho.

Entre suspeitos e confirmados, 135 moradores de Sumaré estão internados em leitos Covid-19.

