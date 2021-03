RPT registra 30 mortes por Covid-19 nesta terça-feira

Sumaré lidera a lista com 14 casos, seguida por Americana, com 8; região soma 1.419 óbitos

Quatro das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram 30 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (16). A região soma 1.419 óbitos provocados pela doença. Sumaré lidera, com 412 mortes.

Apenas Nova Odessa não divulgou estatísticas atualizadas por conta do sistema de resultados de exames do Instituto Adolfo Lutz estar “fora do ar” desde sexta-feira (12), segundo a prefeitura. Até então, eram 88 mortes. A mais recente aconteceu no dia 3 de março.

Nesta terça-feira, o boletim epidemiológica de Sumaré foi o que trouxe o maior número de óbitos do dia: 14. As vítimas que, neste boletim, não apresentavam doenças preexistentes são:

– mulher de 42 anos, sem comorbidades, que estava internada na UPA Macarenko no dia 15 de março;

– homem de 40 anos, sem comorbidades, que estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas São Paulo e morreu no dia 11 de março;

– mulher de 42 anos, sem comorbidades, que estava internada na UPA Macarenko e morreu dia 15 de março;

– homem de 35 anos, sem comorbidades, que estava internado na UPA Macarenko e morreu no dia 15 de março;

– homem de 40 anos, sem comorbidades, que estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas São Paulo e morreu no dia 11 de março;

Já as vítimas com comorbidades eram:

Em Americana, foram informadas oito mortes nesta sexta-feira. Dessa forma, a cidade chegou a 318 óbitos desde o início da pandemia.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, duas novas mortes foram registradas, elevando o total para 306. As vítimas era uma mulher de 70 anos e um homem de 72 anos. Ambos faleceram na segunda-feira (15) e a prefeitura não informou se tinham comorbidades.

E na cidade de Hortolândia, o boletim traz seis novas mortes, totalizando 295. Todas as vítimas tinham comorbidades:

– mulher de 44 anos, que estava internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e morreu no dia 13 de março;

– homem de 71 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e morreu no dia 13 de março;

-homem 77 anos, que estava internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia e faleceu no dia 15 de março;

-mulher de 40 anos, que estava internada no Hospital Mario Covas e morreu no dia 10 de março;

– mulher 63 anos, que estava internada na UPA do Jardim Amanda e morreu dia 12 de março;

– mulher 75 anos, que estava internada no Hospital Estadual Sumaré e morreu no dia 8 de março.