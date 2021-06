RPT registra 29 mortes causadas pelo novo coronavírus e total vai a 2.613

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais 29 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira, elevando o total de vítimas da pandemia a 2.613.

A Prefeitura de Americana informou mais sete óbitos em decorrência da Covid-19. Os pacientes eram:

Mulher de 91 anos, moradora do bairro Terramérica, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu no dia 23 de maio. Não há informações sobre comorbidades;

Homem de 43 anos, morador do bairro Cidade Jardim, estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de maio. Não há informação de comorbidades;

Mulher de 54 anos, moradora do Jardim da Paz, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de maio. Não há informação de comorbidades;

Homem de 79 anos, morador da Cidade Jardim, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 27 de maio. Tinha doença cardiovascular crônica.

Homem de 49 anos, morador da Cidade Jardim, estava internado em hospital público de Sumaré e faleceu no dia 1º de junho. Tinha doença cardiovascular crônica e diabetes;

Homem de 64 anos, morador do Jardim Alvorada, estava internado em hospital público de Sumaré e faleceu no dia 6 de junho. Sofria de doença cardiovascular e doença renal crônica;

Homem de 86 anos, morador do Parque das Nações, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 26 de maio. Tinha hipertensão e insuficiência renal crônica.

Além dos óbitos, foram registrados mais 318 casos de Covid-19. No total, a cidade tem 19.507 casos positivos, sendo 42 internados, 579 óbitos, 820 em isolamento domiciliar, 18.066 recuperados e 121 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 80,82% de leitos com respiradores (de 73 no total, 59 estão ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 76 no total, 76 estão ocupados).

Os números se referem ao Hospital Municipal, Hospital São Francisco e Hospital da Unimed, já que o São Lucas não disponibilizou os dados nesta segunda-feira.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 46,15% com respiradores (de 26 no total, 12 ocupados) e 100% sem respiradores (de 34 no total, 34 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 31 no total, 31 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 25 no total, 25 ocupados).

Hortolândia registrou 206 casos confirmados, nenhum deles óbito. Com isso, já são 15.549 infectados na cidade, dos quais 14.703 se recuperaram e 526 faleceram. Há ainda 98 internados, entre suspeitos e confirmados para a doença.

Nova Odessa viu os internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) saltarem de 54 na semana passada para 64 nesta segunda-feira. Foram registrados 16 novos casos, nenhum deles óbito. A cidade chegou assim a 4.176 moradores comprovadamente contaminados desde o início da pandemia, dos quais 163 não resistiram e faleceram das complicações da doença.

Santa Bárbara d’Oeste registrou 10 mortes pelo coronavírus, elevando para 569 o total de óbitos. As vítimas eram:

Mulher, 54 anos (Óbito em 31/05/2021)

Homem, 55 anos (Óbito em 01/06/2021)

Mulher, 62 anos (Óbito em 04/06/2021)

Homem, 25 anos (Óbito em 05/06/2021)

Homem, 80 anos (Óbito em 05/06/2021)

Mulher, 78 anos (Óbito em 05/06/2021)

Mulher, 76 anos (Óbito em 06/06/2021)

Homem, 91 anos (Óbito em 06/06/2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 06/06/2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 06/06/2021)

Santa Bárbara segue com lotação máxima dos leitos públicos de UTI, situação que ocorre desde 27 de maio. No total, 16.970 moradores se contaminaram, dos quais 15.822 se recuperaram.

Sumaré informou 12 óbitos, chegando assim a 776 vítimas da pandemia. Abaixo, o histórico dos pacientes divulgado pela prefeitura:

Mulher de 54 anos, com comorbidades. Estava internada em São Paulo no Hospital das Clínicas, faleceu em 31 de maio;

Homem de 56 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital das Clínicas da Unicamp, faleceu em 13 de maio;

Homem de 72 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko, faleceu em 31 de maio;

Homem de 67 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal de Paulínia, faleceu em 4 de junho;

Homem de 64 anos, com comorbidades. Estava internado na Santa Casa de Leme e faleceu em 1° de junho;

Mulher de 75 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital das Clínicas da Unicamp e faleceu em 31 de maio;

Mulher de 62 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 3 de junho;

Homem de 74 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 4 de junho;

Mulher de 59 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 5 de junho;

Mulher de 32 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 5 de junho;

Homem de 45 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Covid 19 AME Campinas e faleceu em 3 de junho;

Homem de 44 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Unimed Campinas e faleceu em 3 de junho.

No total, 22.258 moradores de Sumaré já se contaminaram, dos quais 21.326 se recuperaram. São 58 internados com confirmação da doença e 78 aguardando resultado de exame, totalizando 136 hospitalizados.

