RPT: pedidos para votar em outras cidades aumentam quatro vezes

Dados do Tribunal Regional Eleitoral apontam crescimento em quem vota fora do domicílio eleitoral

O número de eleitores que podem votar em trânsito, ou seja, em local diferente do domicílio eleitoral, quadruplicou entre 2018 e 2022 na RPT (Região do Polo Têxtil). Segundo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), foram 396 pedidos nas eleições majoritárias anteriores ante 1.699 no pleito atual.

O prazo para solicitar à Justiça Eleitoral o voto em trânsito no primeiro, no segundo turno ou em ambos se encerrou no dia 18. Os eleitores precisavam estar com a situação regular no cadastro eleitoral. As pessoas com o título cancelado ou suspenso não puderam solicitar a alternativa.

Uma frente fria derruba as máximas para 16 °C; mínimas devem atingir 6 °C – Foto: Rovena Rosa / ABr

Segundo o TRE, é possível votar em trânsito nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Se a cidade escolhida estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa – deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Professor e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Junior considera que a medida é uma alternativa para diminuir as abstenções. “Em capitais foram constatados que os números referentes a abstenções, nulos e em branco foram maiores do que os votos válidos”, argumenta o especialista.

Dados do TRE sobre a região – Foto: Editoria de Arte / Liberal

No segundo turno das eleições de 2018, por exemplo, mais de 115 milhões de pessoas votaram, mas houve 31 milhões de abstenções.

Segundo o professor, quem fez o cadastro e por algum motivo cancelou uma viagem, por exemplo, não poderá mais votar no domicílio eleitoral e deverá apresentar a justificativa da sua ausência, inclusive se estiver no seu local de votação de origem. De acordo com o TRE, após as eleições, o título retornará à seção eleitoral de origem automaticamente.