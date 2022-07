RPT oferece 300 vagas do Bolsa Trabalho até esta terça-feira

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) estão com 300 vagas abertas até esta terça-feira para o programa Bolsa Trabalho. Os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por até cinco meses para atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais durante quatro horas diárias por cinco dias na semana, além de realizarem um curso de capacitação profissional.

O município com o maior volume de oportunidades na região é Hortolândia, com 160, seguido de Nova Odessa (80), Sumaré (40) e Santa Bárbara d’Oeste (20).

Ao todo, na Região Administrativa de Campinas, são 3.440 vagas. Para se inscrever, o cidadão deve acessar o portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e clicar no ícone Bolsa Trabalho. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato na Central de Atendimento: 0800 7979 800 (das 8h às 18h). O atendimento eletrônico é 24h: (11) 98714-2645 – WhatsApp.