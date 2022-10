RPT mantém apoio a Bolsonaro em votação quase idêntica a 2018

A preferência pelo atual presidente Jair Bolsonaro, na RPT (Região do Polo Têxtil), se manteve entre 2018 e 2022. Candidato à reeleição, ele conquistou 304.467 votos em 2018. E no primeiro turno desta eleição, 304.314.

Já em relação à disputa pelo governo do Estado de São Paulo, o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve mais de 50% dos votos em três cidades – Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Em Sumaré e Hortolândia, redutos petistas, a distância para Fernando Haddad (PT) foi menor, mas o candidato do Republicanos também venceu.

Presidente e candidato à reeleição liderou a contagem de votos na Região do Polo Têxtil – Foto: Alan Santos / Presidência da República

Só em Americana, Jair Bolsonaro obteve 60,14% dos votos válidos, o que corresponde à escolha de 82.517 eleitores. Já o candidato pelo PT, o ex-presidente Lula, recebeu metade do total de votos conquistados pelo atual líder do governo do Brasil. Foram 40.614 votos, o que representa 29,60%.

Um dos principais defensores do presidente Bolsonaro em Americana, o ex-vereador major Luiz Antonio Crivelari afirmou em entrevista ao LIBERAL que o resultado do primeiro turno foi uma consolidação das forças de direita.

“Americana mostrou com clareza que é liberal conservadora. Com certeza, os votos de Ciro Gomes, Simone Tebet e outros serão antagônicos à esquerda, portanto, Bolsonaro terá melhor desempenho no segundo turno”.

Quanto ao candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, major Crivelari acredita que o percentual de votos será ainda maior. “O reflexo estará nos votos deixados pelas outras siglas que não votam na esquerda. Eu vejo com tranquilidade o aumento de votos em Tarcísio, até porque a votação em candidatos de direita, tanto eleitos como não eleitos, foi expressiva, uma clara demonstração que ampliarmos o mapa da direita na cidade”, destacou.

Presidente da Câmara de Sumaré pelo PT, o vereador Willian Souza disse que o resultado das eleições acabou sendo o esperado, sem grandes surpresas. “O estado de São Paulo, especialmente no interior, é a base do bolsonarismo e isso se refletiu mais uma vez nas urnas. Lula foi bem e ficou perto de vencer no primeiro turno. A distância para Bolsonaro é importante e creio em vitória no dia 30 de outubro”.

O mesmo otimismo, no entanto, não vale para a eleição de Fernando Haddad. “O grau de dificuldade aumenta pela mesma razão. O perfil médio do estado é mais conservador, por isso o PT jamais governou em São Paulo. De todo modo, considero a virada possível. Os governos do PT deixaram um grande legado na nossa região, sobretudo nas áreas de habitação, saúde, educação e direitos sociais”, pontuou.

No segundo turno, afirmou Willian, será intensificada a campanha para Lula e Haddad em Sumaré e região. “Pretendemos conversar com as pessoas, fazer o convencimento da importância do voto em candidaturas que representem a mudança que São Paulo e o Brasil precisam”, concluiu.