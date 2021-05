RPT informa seis mortes por coronavírus e total de vítimas vai a 2.515

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais seis mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (27). Com essa atualização, a região contabiliza 2.515 vítimas da pandemia. A pressão sobre o sistema de saúde segue alta, com lotação máxima das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) públicas de Santa Bárbara d’Oeste e 87% de ocupação dos respiradores de Americana.

Americana informou mais três mortes pela pandemia, totalizando 557 óbitos. Os pacientes eram:

Um homem (60), morador do bairro Parque Nova Carioba, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de maio;

Uma mulher (83), moradora do bairro Jaguari, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 25 de maio;

Um homem (56), morador do bairro São Jerônimo, portador de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 26 de maio.

Nesta quinta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 87% de leitos com respiradores (de 80 no total, 70 estão ocupados) e de 91% de leitos sem respiradores (de 75 no total, 68 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 69% com respiradores (de 26 no total, 18 ocupados) e 87% sem respiradores (de 30 no total, 26 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 17 no total, 17 ocupados) e 81% sem respiradores (de 16 no total, 13 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 11 no total, 11 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 15 no total, 15 ocupados).

Por fim, no Hospital Unimed, a taxa é de 92% de leitos com respiradores (de 26 no total, 24 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 14 no total, 14 ocupados).

Hortolândia informou 99 novos casos, nenhum deles óbito. A cidade contabiliza 14.576 infectados, dos quais 13.840 estão recuperados e 516 morreram. Há ainda 95 pacientes internados com suspeita ou confirmação para a doença.

Santa Bárbara d’Oeste voltou a ter lotação máxima das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) públicas, após ontem registrar uma leve queda na taxa de ocupação. Os leitos com respiradores têm 41% de ocupação, e o índice das enfermarias está em 78%.

A cidade informou duas mortes, totalizando 532 vítimas. Os pacientes eram homens de 49 e 72 anos que faleceram em 26 de maio.

Sumaré registrou a 752ª morte por coronavírus. O paciente era um homem de 49 anos, com comorbidades. Ele estava internado no Hospital Unimed, em Campinas, e faleceu nesta quinta-feira.

Nova Odessa não informou o boletim de coronavírus nesta quinta-feira. O município contabiliza 158 mortes pela doença.