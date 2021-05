RPT informa oito mortes por coronavírus e total vai a 2.356 vítimas

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou oito mortes pelo coronavírus nesta sexta-feira, totalizando 2.356 vítimas.

Em Americana, foram informadas duas mortes, totalizando 509 vítimas. No total, a cidade contabiliza 16.626 casos positivos, sendo 18 internados, 457 em isolamento domiciliar, 15.642 recuperados, além dos óbitos. Veja informações das vítimas:

Uma mulher, 74 anos, moradora do bairro Jardim São Pedro, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 6 de maio;

Um homem, 43 anos, morador do bairro Conserva, portador de doença imunológica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 7 de maio.

A enfermaria Covid do Hospital Municipal, composta por 30 leitos sem respiradores, tem ocupação máxima pelo segundo dia consecutivo. A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19, incluindo rede pública e privada, é de 80% de leitos com respiradores (de 71 no total, 57 estão ocupados) e de 79% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 62 estão ocupados).

Hortolândia informou a morte de uma mulher de 69 anos, ocorrida no dia 6 de maio. A paciente deu entrada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 21 de abril e transferida para o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Campinas dois dias depois. Ela tinha outras comorbidades.

O município tem no total 12.496 casos positivos, dos quais 11.826 estão recuperados e 492 morreram. Entre suspeitos e confirmados, há 95 pacientes internados em leitos Covid.

Foram duas mortes em Nova Odessa – uma idosa de 82 anos, sem comorbidades, que morava no Jardim Santa Rita; e uma mulher de 65 anos, do Jardim Bela Vista, que tinha diabetes. As duas morreram em 6 de maio na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, elevando para 151 o número de vítimas da cidade.

Coordenador da Unidade Respiratória, o enfermeiro emergencista Edson dos Santos Silva pediu que as pessoas redobrem os cuidados sanitários neste final de semana de Dia das Mães, mantendo o isolamento social sempre que possível. “Não é hora de relaxar na prevenção, porque a pandemia continua e o vírus está aí”, apelou o profissional.

Santa Bárbara d’Oeste confirmou a morte de uma mulher de 77 anos e de um homem de 68. Eles faleceram, respectivamente, em 6 e 7 de maio. No total, a cidade tem 14.854 confirmados, dos quais 13.858 estão recuperados e 496 morreram. Os leitos de UTI da rede pública seguem com 88% de ocupação.

Sumaré informou a 708ª vítima da pandemia. O paciente era um homem de 51 anos, com comorbidades. Ele estava internado no Hospital Municipal de Paulínia e faleceu em 6 de maio. A cidade tem 115 moradores internados, entre suspeitos e confirmados. No total, 20.195 já se contaminaram, dos quais 19.289 se recuperaram.