RPT informa oito mortes e total de vítimas vai a 2.524

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou oito mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nos boletins desta sexta-feira (28). Com as atualizações, o total de vítimas na região chega a 2.524 desde o início da pandemia.

Americana informou mais oito casos positivos, nenhum deles óbitos. Pelo segundo dia consecutivo, o banco de dados do E-SUS apresentou instabilidade e a Vigilância Epidemiológica não conseguiu realizar a extração da totalidade dos novos casos positivos.

O quadro geral da Covid-19 na cidade é de 18.250 casos positivos, sendo 38 internados, 557 óbitos, 718 em isolamento domiciliar e 16.937 recuperados.

Nesta sexta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 86% de leitos com respiradores (de 84 no total, 71 estão ocupados) e de 87% de leitos sem respiradores (de 79 no total, 69 estão ocupados).

No Hospital Municipal, os leitos com respiradores têm 61% de ocupação (de 26 no total, 16 ocupados) e a enfermaria tem 87% (de 30 no total, 26 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 19 no total, 19 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados); no Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados); no Hospital Unimed, a taxa é de 92% de leitos com respiradores (de 26 no total, 24 ocupados) e de 87% de leitos sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados).

Hortolândia registrou 260 novos casos positivos e uma morte. A 517ª vítima era um idoso de 87 anos que tinha comorbidades. Ele foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 26 de maio e faleceu no dia seguinte.

No total, a cidade contabiliza 14.836 casos confirmados, dos quais 14.128 se recuperaram. Entre suspeitos e positivos para Covid-19, 102 moradores de Hortolândia estão internados.

Nova Odessa informou dois óbitos e 18 casos positivos de coronavírus. Os pacientes que faleceram eram:

Homem, 56 anos, morador do Jardim Marajoara. Com comorbidades, faleceu no dia 25 de maio na ala respiratória do Hospital Municipal;

Mulher, 74 anos, moradora do bairro Triunfo. Ela faleceu dia 24 de maio na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, e a prefeitura não informou se tinha comorbidades.

A cidade chegou a 4.057 moradores contaminados desde o início da pandemia, dos quais 161 não resistiram e faleceram das complicações da doença. No total, 43 moradores estão internados com suspeita ou confirmação da doença.

Santa Bárbara d’Oeste registrou cinco novos casos, todos de pacientes que faleceram com coronavírus. As vítimas eram:

Homem, 42 anos, faleceu em 25 de maio;

Mulher, 81 anos, faleceu em 25 de maio;

Homem, 84 anos, faleceu em 26 de maio;

Homem, 50 anos, faleceu em 27 de maio;

Homem, 51 anos, faleceu em 28 de maio.

No total, 16.139 moradores testaram positivo para a doença, dos quais 15.072 se recuperaram e 537 faleceram.

Santa Bárbara segue com lotação máxima nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) públicas. Os leitos com respiradores têm 50% de ocupação e as enfermarias têm índice em 72%.

Sumaré informou 18 novos casos positivos, nenhum deles óbito. A cidade registra 21.545 contaminados, dos quais 20.514 se recuperaram e 752 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 115 moradores estão internados em leitos Covid.