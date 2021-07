RPT informa mais nove mortes por Covid-19 e totaliza 3.230 vítimas

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais nove mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (15), totalizando assim 3.230 vidas perdidas pela pandemia.

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou a 746ª morte. A vítima era uma idosa de 82 anos que morava na Vila Gallo. Ela morreu em 14 de julho em sua casa. Não há informações de comorbidades.

Nesta quinta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 na rede pública e privada do município é de 75% de leitos com respiradores (de 72 no total, 54 estão ocupados) e de 81,49% de leitos sem respiradores (de 81 no total, 66 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 53,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 16 ocupados) e 80% sem respiradores (de 35 no total, 28 ocupados).

A Prefeitura de Hortolândia não informou novos óbitos nesta quinta-feira. A cidade contabiliza 19.856 infectados, dos quais 18.942 se recuperaram e 631 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 181 moradores estão internados em leitos Covid-19.

Nova Odessa informou mais dois óbitos. As vítimas foram um homem de 58 anos, morador do Jardim Nossa Senhora de Fátima, e um de 40, morador do Jardim São Jorge. Eles faleceram nos dias 07 e 10 de julho, respectivamente, na cidade de Campinas. Nova Odessa totaliza 212 vítimas da pandemia e tem 15 moradores internados.

Santa Bárbara d’Oeste informou três mortes, totalizando 732. As vítimas eram:

Homem, 57 anos, óbito em 9 de julho;

Mulher, 72 anos, óbito em 14 de julho;

Homem, 70 anos, óbito em 15 de julho.

A cidade segue com as 26 vagas de UTI no Hospital Santa Bárbara ocupadas, 15% de ocupação dos leitos com respiradores e 58% das enfermarias Covid-19.

Sumaré informou mais três óbitos e contabiliza agora 909. Os pacientes informados hoje eram:

Homem de 60 anos, com comorbidades. Estava internado no Conjunto Hospitalar Mandaqui São Paulo e faleceu em 14 de julho;

Mulher de 78 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 14 de julho;

Mulher de 40 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal Mario Covas e faleceu em 8 de julho.

Entre suspeitos e confirmados, Sumaré tem 120 moradores internados em leitos Covid-19.