RPT informa mais 37 mortes por Covid-19

A RPT (Região do Polo Têxtil) confirmou 37 novas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (20). Desse total, 14 foram registradas em Americana.

A vítima mais jovem era um homem de 34 anos, de Sumaré, e a mais velha uma idosa de 88, de Santa Bárbara d’Oeste. Com essas atualizações, as cinco cidades contabilizam 2.134 vidas perdidas pela pandemia.

Hortolândia informou mais nove mortes e contabiliza agora 446 vítimas. A cidade tem 72 moradores internados em leito Covid, entre confirmados (48) e suspeitos (24). Veja informações divulgadas pela prefeitura sobre os óbitos:

mulher, 75 anos, com comorbidades. Foi internada no Hospital Beneficência Portuguesa em 1° de abril e faleceu no dia 16;

mulher, 50 anos, com comorbidades. Foi internada no Hospital Estadual Sumaré no dia 19 de março, onde permaneceu até seu falecimento, em 14 de abril;

homem, 63 anos, com comorbidades. Deu entrada no Hospital Estadual Sumaré no dia 11 de março, onde ficou internado até seu falecimento, em 9 de abril;

homem, 67 anos, sem comorbidades. Foi internado no Hospital Estadual Sumaré no dia 8 de abril e faleceu no dia 17;

homem, 65 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Samaritano, em Campinas, em 6 de abril, onde permaneceu até falecer, no dia 17;

homem, 72 anos, com comorbidades. Foi internado no hospital Unimed, em Campinas, em 5 de abril e faleceu no dia 17;

homem, 68 anos, com comorbidades. Ele foi internado na UPA (Unidade Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré, no dia 13 de abril. Faleceu nessa mesma unidade no dia 18;

homem, 61 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Madre Theodora, em Campinas, em 31 de março. Faleceu em 10 de abril;

homem, 56 anos, sem comorbidades. Foi internado no Hospital Samaritano, em Hortolândia, no dia 3 de abril, transferido no mesmo dia para o Hospital Santa Ignes, em Indaiatuba. Faleceu em 10 de abril.

Nova Odessa informou mais três óbitos por coronavírus e contabiliza 134 vítimas da pandemia. A cidade tem 40 moradores internados em leitos Covid, dos quais oito estão na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, oito no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e 24 em leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais de referência públicos ou privados de outras cidades da região. Veja informações das vítimas informadas hoje:

homem, 76 anos. Estava internado na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e faleceu em 21 de março;

mulher, 63 anos. Estava em um hospital de Campinas e morreu no dia 16 de abril;

mulher, 86 anos. Estava internada na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada e faleceu em 17 de abril.

Santa Bárbara d’Oeste confirmou mais cinco mortes e totaliza 449 óbitos desde o início da pandemia. Os leitos com respiradores da rede pública seguem com 100% de ocupação, mas as enfermarias apresentam queda na taxa, com 42% das vagas ocupadas. Veja os dados dos pacientes que faleceram divulgados pela prefeitura:

mulher, 64 anos, morreu em 15 de abril;

mulher, 88 anos, morreu em 16 de abril;

mulher, 72 anos, morreu em 16 de abril;

mulher, 72 anos, morreu em 19 de abril;

mulher, 86 anos, morreu em 20 de abril.

Sumaré registrou mais seis mortes e totaliza 651 vítimas do coronavírus. Há 163 moradores internados, dos quais 99 testou positivo para coronavírus e 64 aguardam resultado de exame para a doença. Veja detalhes dos óbitos: