RPT informa mais 35 mortes por Covid-19 e total vai a 2.559

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 35 óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) e o total de vítimas da pandemia chega a 2.559 na região.

Americana registrou 14 mortes pela doença, totalizando 571 vítimas. Os hospitais da cidade têm 159 pacientes internados, cenário semelhante ao final de março, no pico da pandemia. A enfermaria do HM tem lotação máxima.

Hortolândia registrou mais seis mortes, totalizando 523 vítimas. Os pacientes eram:

Mulher, 61 anos, com comorbidades. Faleceu no dia 21 de maio na Unicamp;

Homem, 46 anos, sem comorbidade. Morreu no dia 22 de maio no Hospital Estadual Sumaré;

Homem, 74 anos, com comorbidades. Faleceu em 22 de maio no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas.

Homem, 74 anos, com comorbidades. Faleceu dia 30 de maio em casa;

Mulher, 61 anos, com comorbidades. Faleceu em 5 de maio na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia;

Mulher, 79 anos, com comorbidades. Faleceu em 2 de maio na Unidade Respiratória.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa contabilizou 97 casos positivos, nenhum deles óbito. A cidade totaliza 4.150 infectados. Desse total, 161 não resistiram e faleceram. O número de internados também aumentou, passando de 43 para 49.

Santa Bárbara d’Oeste registrou oito mortes, elevando para 545 as vítimas na cidade. As UTIs públicas seguem com lotação máxima. Os leitos com respiradores têm 46% de ocupação e as enfermarias estão em 72%. Abaixo, dados dos óbitos:

Mulher, 55 anos, faleceu em 26 de maio;

Homem, 44 anos, faleceu em 28 de maio;

Mulher, 45 anos, faleceu em 29 de maio;

Homem, 49 anos, faleceu em 29 de maio;

Homem, 38 anos, faleceu em 30 de maio;

Homem, 56 anos, faleceu em 30 de maio;

Homem, 71 anos, faleceu em 30 de maio;

Homem, 58 anos, faleceu em 30 de maio.

Sumaré informou sete óbitos, totalizando 759 vítimas da pandemia. Abaixo, o histórico dos pacientes informado pela prefeitura: