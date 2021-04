RPT informa mais 32 mortes e contabiliza 1.998 vítimas da pandemia

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 32 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (13), elevando para 1.998 o número de vítimas da pandemia.

O município com mais óbitos registrados foi Americana. A Vigilância Epidemiológica informou 11 mortes por Covid-19, totalizando 419 óbitos pela doença.

Outros 125 casos positivos foram contabilizados, elevando para 14.642 as confirmações. Desse total, 13.823 estão recuperados, 25 estão internados, 375 estão em casa, além dos óbitos. Há ainda 112 casos suspeitos, aguardando resultados de exames.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e particular, é de 91% de leitos com respiradores (de 85 no total, 77 estão ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 88 no total, 88 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 69% com respiradores (de 26 no total, 18 ocupados) e 100% sem respiradores (de 28 no total, 28 ocupados). Os três hospitais privados da cidade com leitos para Covid seguem com ocupação máxima. Veja detalhes dos óbitos informados hoje:

homem, 50 anos, morador do bairro Parque Nova Carioba, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de março;

mulher, 48 anos, moradora do bairro Vale das Nogueiras, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 6 de abril;

homem, 43 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital público de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 7 de abril;

homem, 82 anos, morador do bairro Vila Santa Maria, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 8 de abril;

homem, 53 anos, morador do bairro Jardim Boer, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de abril;

homem, 70 anos, morador do bairro Praia Azul, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de abril;

mulher, 67 anos, moradora do bairro São Luiz, portadora de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de abril;

mulher, 70 anos, moradora do bairro Parque da Liberdade, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de abril;

homem, 54 anos, morador do bairro Parque Nova Carioba, portador de diabetes e hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de abril;

homem, 64 anos, morador do bairro Parque Novo Mundo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 12 de abril;

homem, 67 anos, morador do bairro Boa Vista, portador de doença imunológica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 12 de abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hortolândia confirmou mais cinco mortes, contabilizando no total 424 vítimas. A cidade tem 90 moradores internados em leitos de Covid, dos quais 64 testaram positivo e 26 aguardam resultado de exame.

mulher, 64 anos, sem comorbidades. Foi Internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 30 de março e faleceu em 9 de abril;

mulher, 62 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 19 de março e transferida no mesmo dia para o Hospital Santa Ignes, em Indaiatuba. Ela não resistiu e faleceu em 8 de abril;

homem, 58 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 28 de março e faleceu em 11 de abril;

homem, 51 anos, sem comorbidades. Foi internado no Hospital Samaritano, em Campinas, no dia 1° de abril. Ele não resistiu e faleceu em 4 de abril;

homem, 52 anos, sem comorbidades. Deu entrada na Unidade Respiratória no dia 30 de março e transferido em 7 de abril para o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Campinas em 7 de abril. Ele faleceu no dia seguinte, 8 de abril.

Nova Odessa informou mais quatro mortes e contabiliza agora 117 óbitos pela pandemia. A Unidade Respiratória do Jardim Alvorada tem 11 pacientes internados. Há ainda outros nove na ala respiratória do Hospital Municipal e 27 em leitos de UTI em hospitais de referência públicos ou privados de outras cidades. Veja informações das vítimas:

mulher, 56 anos, moradora do bairro São Jorge, portadora de cardiopatia. Faleceu no dia 8 de abril, mas a prefeitura não informou se estava internada;

mulher, 60 anos, morava no Jardim Monte das Oliveira e era portadora de cardiopatia e diabetes. Faleceu em 9 de abril, mas a prefeitura não informou se estava internada;

homem, 55 anos, morador do Jardim Monte das Oliveira e também era portador de cardiopatia e diabetes. Faleceu em 9 de abril, mas a prefeitura não informou se estava internado;

homem, 62 anos, sem informações de comorbidades. Faleceu no dia 8 de abril no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Ele foi transferido via Cross (Central de Regulação de Oferta em Serviços de Saúde) de Morungaba. Sem especificar o caso desse idoso, a prefeitura disse que todos os óbitos que constavam no boletim se referem a moradores da cidade.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Santa Bárbara d’Oeste informou mais oito mortes, elevando para 419 o número de mortos na pandemia. Outros 94 casos positivos foram contabilizados e com isso o município tem 13.675 moradores que se infectaram. Desse total, 12.665 estão curados.

Os leitos públicos para coronavírus seguem com altas taxas de internação na cidade. Os leitos com respiradores têm lotação de 100% e as enfermarias têm índice de 92%. Veja abaixo informações dos óbitos informados hoje:

homem, 52 anos, morreu em 01° de abril;

mulher, 56 anos, morreu em 07 de abril;

homem, 55 anos, morreu em 07 de abril;

mulher, 72 anos, morreu em 08 de abril;

mulher, 84 anos, morreu em 08 de abril;

mulher, 55 anos, morreu em 11 de abril;

mulher, 68 anos, morreu em 12 de abril;

homem, 66 anos, morreu em 12 de abril.

Sumaré informou mais quatro mortes e contabiliza 619 vítimas da pandemia. O município tem 235 moradores internados em leitos Covid, dos quais 146 testaram positivo e os demais são suspeitos. Veja informações sobre os óbitos: