RPT informa 40 mortes por coronavírus e total de vítimas vai a 2.727

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 40 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira. Registrando elevados índices de ocupação nos hospitais, a região chega a 2.727 vítimas da pandemia.

Americana informou 22 mortes pelo coronavírus nesta segunda-feira, e registra superlotação nos hospitais.

Hortolândia registrou mais três óbitos, totalizando 551 vítimas. Os pacientes eram:

Mulher, 63 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 4 de junho e faleceu no dia 11;

Mulher, 46 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 2 de junho e falece no dia 11;

Mulher, 64 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 6 de junho e faleceu no dia 11.

O município contabiliza 16.097 infectados, dos quis 15.302 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 128 moradores estão internados.

Nova Odessa não divulgou o boletim epidemiológico nesta segunda-feira. Até sexta, a cidade registrava 4.324 casos e 170 mortes.

Santa Bárbara d’Oeste informou 10 óbitos, totalizando 599 vítimas. Os pacientes eram:

Homem, 51 anos, faleceu em 8 de junho;

Mulher, 39 anos, faleceu em 9 de junho;

Homem, 68 anos, faleceu em 11 de junho;

Homem, 62 anos, faleceu em 12 de junho;

Homem, 52 anos, faleceu em 12 de junho;

Homem, 64 anos, faleceu em 13 de junho;

Homem, 66 anos, faleceu em 13 de junho;

Homem, 68 anos, faleceu em 13 de junho;

Homem, 57 anos, faleceu em 14 de junho;

Homem, 48 anos, faleceu em 14 de junho.

As UTIs públicas seguem com ocupação máxima. Os leitos com respiradores saltaram de uma ocupação de 40% na sexta para 46% nesta segunda, e as enfermarias de 82% para 88%.

Sumaré registrou mais cinco óbitos e se aproxima das 800 mortes. No total, são 23.119 infectados, dos quais 22.061 se curaram e 791 faleceram. Abaixo, dados das mortes informadas hoje: