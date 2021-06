RPT informa 34 mortes por coronavírus e total vai a 2.965

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) registraram 34 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (28), elevando para 2.965 o total de vítimas desde o início da pandemia.

Americana informou mais oito mortes por Covid-19, totalizando 679 óbitos pela doença.

Hortolândia registrou a 578ª morte por coronavírus. A vítima era um homem de 56 anos com comorbidades. Ele foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 30 de maio e faleceu no dia 10 de junho.

No total, 17.530 moradores contraíram a doença, dos quais 16.680 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 183 pessoas estão internadas em leitos para coronavírus.

Nova Odessa informou mais três mortes pela doença, chegando à marca de 200 vítimas. Os pacientes eram um homem de 46 anos morador do Parque Klavin que faleceu dia 21 de junho; um homem idoso de 75 morador do Jardim Santa Rosa anos que faleceu dia 22 de junho; e um homem de 57 anos também do Santa Rosa que faleceu dia 24 de junho.

Todos estavam sob cuidados médicos da equipe especializada que tua na ala respiratória isolada do Hospital Municipal de Nova Odessa.

A Prefeitura de Nova Odessa alertou que depende integralmente do Estado para obter vagas de UTI para os moradores, e que os hospitais da região continuam em situação crítica.

Santa Bárbara d’Oeste informou 15 óbitos:

Mulher, 59 anos (Óbito em 3 de junho de 2021)

Mulher, 63 anos (Óbito em 22 de junho de 2021)

Mulher, 59 anos (Óbito em 23 de junho de 2021)

Mulher, 43 anos (Óbito em 24 de junho de 2021)

Mulher, 64 anos (Óbito em 25 de junho de 2021)

Homem, 67 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Homem, 55 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Homem, 40 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Mulher, 64 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Mulher, 66 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 86 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 68 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 68 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)

Mulher, 47 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)

Homem, 51 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)

A cidade registra 19.566 casos confirmados, dos quais 664 pacientes faleceram. Após um mês com lotação máxima dos leitos de UTI da rede pública, Santa Bárbara tem nesta segunda-feira 96% de ocupação. Os leitos com respiradores têm 40% de ocupação, e as enfermarias 78%.

Sumaré informou sete óbitos, dos quais três pacientes tinham menos de 40 anos:

Homem de 34 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 27 de junho;

Homem de 82 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko e faleceu em 26 de junho;

Mulher de 47 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko e faleceu em 26 de junho;

Homem de 54 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu em 25 de junho;

Mulher de 37 anos, sem comorbidades. Estava internada no Hospital Estadual de Sumaré e faleceu em 25 de junho;

Homem de 34 anos, com comorbidades. Estava internado na Santa Casa de Valinhos e faleceu em 26 de junho;

Homem de 52 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal de Paulínia e faleceu em 26 de junho.

No total, a cidade registra 24.993 casos, dos quais 844 pacientes faleceram. Entre suspeitos e confirmados, 143 pessoas estão internadas em leitos Covid-19.