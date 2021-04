Região do Polo Têxtil informa 22 novas mortes por coronavírus e total vai a 2.156

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou mais 22 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (22). Com essas atualizações, a região registra 2.156 vítimas desde o início da pandemia.

Americana registrou seis mortes, chegando a 460 óbitos no total. Foram informados também 195 positivos, totalizando 15.407 casos positivos, sendo 21 internados, os 460 mortos, 312 em isolamento domiciliar e 14.614 recuperados. Há ainda 105 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Nesta quinta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 91% de leitos com respiradores (de 70 no total, 64 estão ocupados) e de 80% de leitos sem respiradores (de 85 no total, 68 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 77% com respiradores (de 26 no total, 20 ocupados) e 67% sem respiradores (de 30 no total, 20 ocupados)

homem, 65 anos, morador do bairro Vila Dainese, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de março;

homem, 77 anos, morador do bairro Colina, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de abril;

homem, 86 anos, morador do bairro Vila Galo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de abril;

homem, 37 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de abril;

homem, 69 anos, morador do bairro Werner Plaas, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 20 de abril;

mulher, 75 anos, moradora do bairro Cidade Jardim, portadora de doença cardiovascular crônica, hipertensão arterial e doença renal crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 21 de abril;

Hortolândia informou mais seis mortes e 137 casos positivos. Com isso, a cidade ultrapassou os 12 mil infectados. São 12.025 casos confirmados, dos quais 11.411 estão recuperados e 452 faleceram. Há 74 moradores internados em leitos Covid, dos quais 51 testaram positivo e 23 estão com suspeita para a doença. Veja abaixo os óbitos informados hoje:

homem, 65 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Samaritano, em Campinas, em 6 de abril. Faleceu no dia 17 de abril;

mulher, 56 anos, com comorbidades. Foi internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Amanda em 15 de abril e transferida para a Unidade Respiratória do Nova Hortolândia no dia 21, mesma data em que faleceu;

homem, 41 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória no dia 16 de abril e faleceu no dia 20;

mulher, 65 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 1° de abril e transferida no mesmo dia para a UPA Jardim Amanda. Faleceu em 16 de abril;

mulher, 46 anos, com comorbidades. Foi internada na UPA Rosolém em 12 de abril e transferida no mesmo dia para a Unidade Respiratória. Ela não resistiu e faleceu no dia 15 de abril;

homem, 74 anos, com comorbidades. Faleceu em 20 de abril na Unidade Respiratória, onde estava internado desde o dia 17.

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta quarta-feira a morte da vítima mais jovem do coronavírus na cidade. O paciente era um jovem de 25 anos que faleceu na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, no dia 26 de março.

O resultado do exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz confirmando o óbito por coronavírus foi recebido pelo município apenas nesta quarta-feira (21). A prefeitura foi questionada, mas não informou se ele tinha alguma comorbidade. O paciente é a 135ª vítima da pandemia na cidade.

Santa Bárbara d’Oeste informou seis mortes, totalizando 455 vidas perdidas desde o início da pandemia. Houve uma leve queda na ocupação de leitos públicos com respiradores, com taxa em 96% – há semanas, estava em 100%. Os leitos sem respiradores têm 54% de ocupação nesta quinta-feira. Veja os dados das vítimas informados pela prefeitura:

homem, 89 anos, faleceu em 20 de abril;

mulher, 74 anos, faleceu em 21 de abril;

mulher, 71 anos, faleceu em 21 de abril;

homem, 70 anos, faleceu em 21 de abril;

homem, 64 anos, faleceu em 22 de abril;

homem, 31 anos, faleceu em 22 de abril.

Sumaré informou mais três mortes, contabilizando agora 654 vítimas. Foram registrados 111 novos casos positivos. Com isso, a cidade tem 18.978 infectados, dos quais 18.046 estão recuperados. Há 158 moradores de Sumaré internados, entre suspeitos (63 pacientes) e confirmados (95) para a doença. Veja informações dos óbitos: