Região do Polo Têxtil informa 22 mortes e total vai a 2.178 vítimas

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou 22 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (23), elevando o total de vítimas para 2.178. A paciente mais jovem era uma moradora de Hortolândia, que tinha 33 anos e não sofria nenhuma comorbidade. O mais idoso tinha 86 anos e residia em Santa Bárbara d’Oeste.

Com dados represados, Americana registrou mais 13 mortes por coronavírus nesta sexta-feira e contabiliza 473 pessoas mortas pela doença.

Hortolândia registrou mais três mortes por coronavírus e contabiliza 455 vítimas da pandemia. Há 70 moradores internados em leitos Covid, entre suspeitos (21 pessoas) e confirmados para a doença (49). Veja detalhes dos pacientes:

homem, 51 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 27 de março e transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia seguinte. Ele não resistiu e faleceu em 13 de abril;

homem, 44 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo, em 1° de abril. Ele faleceu no dia 11;

mulher, 33 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 16 de março, transferida para o Hospital Estadual Sumaré no dia 19, onde permaneceu internada por quase um mês. Seu falecimento foi no dia 13 de abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nova Odessa informou mais três óbitos, totalizando 138 vidas perdidas. A cidade tem 38 moradores internados em leitos Covid, dos quais cinco estão na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, oito no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e 25 em leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) fora da cidade, tanto na rede pública quanto particular. Veja detalhes dos óbitos informados hoje:

homem, 46 anos, faleceu no dia 9 de abril;

mulher, 40 anos, faleceu em 9 de abril;

homem, 86 anos, faleceu em 18 de abril.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Santa Bárbara d’Oeste viu aumentar a ocupação de leitos públicos sem respirador, saltando de 54% na quinta para 75% nesta sexta-feira. As vagas com respiradores seguem com ocupação em 96%. A cidade informou mais três óbitos pela doença e contabiliza 458 vítimas do coronavírus:

homem, 57 anos, faleceu em 22 de abril;

homem, 74 anos, faleceu em 23 de abril;

mulher, 71 anos, faleceu em 23 de abril.

Sumaré não informou novas mortes nesta sexta-feira. A cidade registrou 136 novos casos positivos, elevando o total de infectados para 19.114. Desse total, 18.139 estão recuperados, 100 estão internados, 221 estão em casa e 654 morreram. Há ainda 77 pacientes internados com suspeita para a doença.