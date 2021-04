RPT informa 17 novas mortes causadas pela Covid-19 e total vai a 2.286

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram 17 novas mortes por coronavírus nesta quinta-feira (29). Com isso, o total de vítimas desde o início da pandemia chega a 2.286.

Americana informou a 495ª morte pela doença. A vítima era uma mulher de 56 anos que morava no São Jerônimo. Ela estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 2 de abril. A paciente não tinha informações de doenças preexistentes.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O HM registrou aumento na taxa de ocupação nesta quinta-feira em relação à quarta. O número de pacientes internados na UTI Covid saltou de 16 para 20, uma taxa de 77%. A ocupação geral de leitos com respiradores, incluindo a rede pública e privada, está em 86% (de 70 vagas no total, 60 estão ocupadas).

Hortolândia informou duas mortes e registra no total 475 vítimas. Há 90 moradores internados em leitos Covid, entre suspeitos (31 casos) e confirmados (59). Veja abaixo os óbitos informados hoje:

mulher, 65 aos, com comorbidades. Foi internada no Hospital Bom Samaritano, em Arthur Nogueira, em 20 de abril, e faleceu no dia 24;

homem, 50 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Samaritano, em Campinas, em 16 de abril, e faleceu no dia 27.

Nova Odessa registrou 17 novos casos positivos, nenhum deles óbito. Com isso, a cidade contabiliza 3.601 casos, dos quais 146 faleceram e 3.147 estão recuperados. O número de moradores de Nova Odessa suspeitos ou confirmados internados com sintomas respiratórios é de 35 nesta quinta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quatro estão na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, cinco no Hospital e Maternidade Municipal e 26 em leitos de UTI em hospitais públicos e privados de outras cidades da região e do Estado.

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais cinco mortes e contabiliza 482 óbitos desde o início da pandemia. Os leitos públicos com e sem respiradores seguem com 92% de ocupação, mesmo percentual de ontem. Veja informações sobre os óbitos:

Homem, 57 anos, faleceu em 21 de abril;

Mulher, 44 anos, faleceu em 23 de abril;

Homem, 55 anos, faleceu em 26 de abril;

Homem, 53 anos, faleceu em 26 de abril;

Mulher, 34 anos, falece em 27 de abril.

Sumaré registrou mais nove mortes, totalizando 688 vítimas. O município tem 142 moradores internados em leitos Covid-19, dos quais 80 testaram positivo e 62 aguardam resultado de exames. Veja informações sobre os óbitos: