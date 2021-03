RPT fica distante de atingir meta do Estado na taxa de isolamento social

Na primeira semana útil com todo o Estado na fase emergencial do Plano São Paulo, as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) ficaram distantes da meta estipulada pelo governo paulista para a taxa de isolamento social.

Com as novas medidas de restrição, a expectativa do Centro de Contingência do Estado era de que o índice fosse elevado para mais de 50%. O objetivo é a conter o aumento de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Taxa de isolamento social em Americana variou entre 38% e 41% – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A cidade da RPT que obteve o melhor desempenho foi Hortolândia. Na terça e na quinta-feira, a taxa ficou em 42%. Os piores dias foram segunda e quarta, com 39%. Na sexta-feira, o índice foi de 40%.

Durante a semana, a Prefeitura de Hortolândia alertou a população sobre a necessidade de praticar o isolamento para frear a propagação do vírus. Segundo a própria administração, o sistema de saúde da cidade está “no limite”, com pacientes na fila por vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em postagem na quarta-feira, o Executivo informava que a taxa de isolamento da cidade “não atingiu os índices esperados” e que, caso a cidade não atinja 60%, a aplicação de restrições mais rígidas será “inevitável”.

“Para sairmos dessa situação, precisamos que cada um faça a sua parte, respeite as medidas de prevenção, use máscara e o mais importante: evite a circulação desnecessária”, apelo a prefeitura.

Em Americana, depois de registrar 40% de isolamento na segunda-feira, a cidade atingiu o pico na terça, com 41%. Nos dias seguintes, houve oscilação; 38%, 40% e 39%.

Santa Bárbara d’Oeste não conseguiu atingir os 40%. A maior adesão aconteceu na quinta-feira, com 39%. Segunda e sexta tiveram 37%, enquanto terça e quarta ficaram em 38%.

Nova Odessa foi a cidade com o pior índice em um único dia: 36% na sexta-feira. Nos demais, o número ficou estacionado em 39%.

Já em Sumaré, o melhor dia foi quinta-feira, com 40% de isolamento. Os dois piores foram segunda e sexta, com 37%. Na terça e na quarta, 39% e 38%, respectivamente.

Os dados são obtidos por meio do SIMI-SI (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo), que é viabilizado por meio de acordo entre o Governo do Estadual com as operadoras de telefonia celular e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

Campanha



O governo paulista segue incentivando o isolamento social e passou a enviar mensagens de SMS alertando os moradores. Mais de 44 milhões de pessoas receberão as mensagens de texto.

“Governo de SP alerta! Alto risco de lotação de leitos no estado. Fique em casa. Proteja sua família. Se tiver que sair, use máscara”, traz a mensagem.