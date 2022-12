RPT é a primeira do Estado de São Paulo em produção têxtil

As cinco cidades da região concentram 33% do que é feito neste segmento

A RPT (Região do Polo Têxtil) é a primeira em produção de manufaturas têxteis, ou seja, de fios e tecidos não tecidos, também conhecido pela sigla TNT, no Estado de São Paulo. Juntas, as industrias das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, produzem 33% de toda manufatura do estado, ficando à frente, inclusive, da Grande São Paulo, que fornece 28% desse tipo de material.

Os dados constam em um estudo setorial têxtil e confeccionista paulista apresentado na noite da última terça-feira, no auditório da Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), para empresários, representantes de várias instituições e estudantes.

Estudo teve apresentação na Fatec de Americana – Foto: Divulgação

A pesquisa foi elaborada pelo IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) a pedido da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis).

Presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Ana disse em entrevista ao LIBERAL que apesar do número de empregos ter diminuído, a produção cresceu fortemente. O estudo leva em consideração os anos de 2016 a 2020, quando começou a pandemia da Covid-19.

De acordo com Sant’Ana, Americana tem uma produção razoavelmente grande de tecidos técnicos, profissionais, materiais que em 2020 foram extremamente necessários para fabricação de máscaras, principalmente. “E houve a necessidade de suprir o mercado que a China deixou de fornecer com a paralisação das atividades por conta da pandemia. E o setor têxtil mostrou que é forte, que tem condições de produzir, de suprir”, declarou.

O presidente do Sinditec afirmou ainda que em 2020, com o isolamento social e as pessoas não saindo quase de casa, aumentou também o consumo de produtos de cama, mesa e banho. No ano de 2016, a RPT produziu 110,5 toneladas de manufaturas têxteis e, em 2020, o total chegou a 111,9 toneladas. No mesmo período, a Grande São Paulo produziu 106,2 toneladas e 93,7 toneladas, respectivamente.

“Esse estudo vem confirmar o quanto o polo têxtil de Americana ainda é forte e representativo em produção. Junto com a Grande São Paulo, concentramos 70,5% das unidades produtoras do Estado e somos responsáveis por quase 60% da produção em toneladas”, destacou Sant’Ana. Segundo o estudo, a RPT tem 292 fábricas têxteis e 554 confecções.