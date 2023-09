RPT cria 877 empregos formais em julho, queda de 41% em relação ao mesmo mês de 2022

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego

A RPT (Região do Polo Têxtil) criou 877 empregos formais em julho, uma queda de 41% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram abertas 1.487 vagas, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Os números contemplam as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O saldo de 877 empregos criados no mês é resultado das 11.357 admissões e 10.480 desligamentos em julho. Entre os setores que mais contribuíram para a redução de vagas, quando somadas as cinco cidades da região, estão os segmentos de serviços, com um declínio de 80% na quantidade de empregos (470 para 95), comércio, com uma diminuição de 65% (551 para 190), e indústria, com queda de 40% (445 para 263).

A comparação é com julho do ano passado.

A economista Eliane Rosandiski, do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, diz que a comparação com o ano anterior continua sendo desafiadora.

Ela explica que os dados de 2022 refletem o processo de ajuste após os impactos da pandemia de Covid-19, enquanto os anos anteriores, 2020 e 2021, foram marcados por crises econômicas.

O ano passado, segundo ela, pode ser compreendido como um período de “arrumação”, no qual as bases para uma recuperação mais sólida estavam sendo estabelecidas.

AJUSTE

Eliane enfatiza que, a partir do contexto que se solidificou após os períodos de crise, é possível avaliar melhor o atual ajuste econômico. Um aspecto positivo observado nos dados de julho é a geração de empregos no setor industrial.

Isso pode indicar uma maior confiança por parte das atividades produtivas em relação à política econômica adotada e às expectativas de redução das taxas de juros até o final do ano.

A relevância do setor industrial é destacada pela economista devido aos padrões mais favoráveis de remuneração e à sua capacidade de gerar demanda por serviços mais intensivos em conhecimento.

Ainda que o impacto completo desses números não esteja totalmente claro, os sinais de fragilidade parecem estar mais relacionados ao comportamento das atividades industriais, conclui Eliane.