RPT apresenta número recorde de endividados no comércio

O comércio da RPT (Região do Polo Têxtil) bateu recorde de inadimplência nos meses de agosto e setembro deste ano com 331.417 e 330.873 devedores, respectivamente. Os números são os maiores já registrados pela Serasa Experian desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.

Em agosto, quando a quantidade de devedores atingiu a maior marca, o total de dívidas era R$ 1.236.663. No mês seguinte, apesar de ter ocorrido uma pequena queda no número de inadimplentes, o volume da dívida subiu um pouco, chegando a R$ 1.243.516.

Professor de Economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), Marcos Dias afirma que o recorde de inadimplentes é resultado da queda na renda do trabalhador. “Apesar da taxa de desemprego estar estabilizada e até ter caído em alguns momentos, os salários estão menores, o que provocou uma redução na renda”.

O economista explica que a alta na quantidade de inadimplentes tende a diminuir o consumo das pessoas, uma vez que ficam impedidas de adquirir novos produtos para pagamento à prazo, reduzindo assim, as vendas e, por consequência, o emprego.

“Isso é ruim para a atividade econômica. A se manter esse cenário, poderemos ter daqui alguns meses uma retração ainda maior da atividade em relação ao estágio atual, que já não está bom”.

O ano de 2022 começou com 311.640 inadimplentes nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Desde então, o número de devedores aumenta mês a mês.

Artur Soave Frezza, professor de Economia na FAM (Faculdade de Americana), afirma que além da diminuição da renda média familiar, o aumento de inadimplentes se deve à falta de controle nos gastos e ausência de educação financeira no País.

Com esse cenário, diz, quem estava desempregado há mais tempo, acaba aceitando empregos com salários mais baixos para garantir ao menos o pagamento de parte das contas.

OTIMISMO. O economista, no entanto, acredita que a situação deve melhorar, já que a região é conhecida por ter um amplo mercado fornecedor e consumidor, o que atrai investimentos empresariais.

Segundo o professor da Fatec, uma das promessas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que quando assumisse o governo, a partir de 1º de janeiro de 2023, criaria um programa de renegociação dessas dívidas, o que permitiria o retorno desses endividados ao mercado.

CICLO. “Isso aumentaria o consumo, o emprego, a renda, gerando um ciclo virtuoso na atividade econômica”. No caso da região, Dias acredita que a criação do programa poderá resultar numa retomada mais consolidada da atividade do setor de serviços, principalmente o comércio e serviços essenciais, e por consequência, no maior crescimento econômico das cidades.