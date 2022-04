Roubos de veículos crescem na região no primeiro trimestre

Americana e Sumaré registraram mais que o dobro de ocorrências na comparação entre o primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período do ano passado

A quantidade de veículos roubados nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), registrados no primeiro trimestre de 2022, cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Em cidades como Americana e Sumaré, os dados desse tipo de ocorrência mais do que dobraram na comparação dos dois intervalos.

As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, que divulgou o balanço das estatísticas criminais de março nesta segunda-feira (25).

De acordo com o levantamento, a quantidade de veículos roubados em Americana, somando os três primeiros meses de 2022, foi de 21 contra 10 no ano passado; em Nova Odessa, foi de 10 contra cinco; e em Sumaré, foi de 116 contra 51 veículos roubados no primeiro trimestre de 2021 — um aumento de, aproximadamente, 127,5%.

Santa Bárbara e Hortolândia também tiveram aumentos, mas mais tímidos em comparação com os outros três municípios. Na cidade barbarense, a quantidade de veículos roubados foi de 11, em 2022, contra oito, em 2021. E em Hortolândia, o aumento foi de 86 para 94 ocorrências registradas no primeiro trimestre deste ano.

Somando as cinco cidades, o total de carros roubados foi de 252 até o momento em 2022, contra 160 nos três primeiros meses do ano passado — crescimento de 57,5%.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que forças de segurança estaduais, incluindo as polícias Civil e Militar, “atuam de maneira integrada para combater todas as modalidades criminosas, incluindo crimes contra o patrimônio, e proteger a população em toda a região do Deinter-9 (Piracicaba)”, que incluem as cidades da RPT.

De acordo com as estatísticas do Estado, os policiais de São Paulo conseguiram recuperar 259 veículos, furtados e roubados, em 2022, somando os cinco municípios da região. Em 2021, foram 193 automóveis encontrados no primeiro trimestre.