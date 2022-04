Roubo a residência tem perseguição e tiroteio no Parque da Liberdade

Um roubo a residência e de um carro Chevrolet Captiva que estava na casa, em Santa Bárbara d’Oeste, terminou em perseguição e tiroteio no Parque da Liberdade, em Americana, na madrugada deste sábado (16). Um adolescente foi apreendido. Ninguém se feriu.

Televisores e celulares foram apreendidos durante a ocorrência – Foto: Divulgação / Gama

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), uma equipe foi acionada para acompanhar o veículo que havia sido roubado da residência. Segundo os guardas, na Rua Maria Amélia Santos Stefani, na região do Mário Covas, o carro foi visto com cinco suspeitos dentro.

Foi neste momento que começou a perseguição e que, de acordo com a equipe, os patrulheiros ouviram vários disparos de revólver, que foram revidados pela corporação. Ainda em perseguição, agora pelas ruas do bairro Parque da Liberdade, na Rua Florindo Cibin, os suspeitos atiraram novamente contra a equipe.

Na Avenida Serra do Mar, o motorista da Captiva perdeu o controle e entrou em uma região de mata. Os guardas conseguiram abordar apenas um adolescente, de 16 anos, com quem a equipe encontrou algumas bijuterias. Ainda segundo a Gama, o garoto confessou ter participado do roubo e que teria deixado outros objetos com uma pessoa na favela do Zincão, em Americana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre os revólveres, o adolescente relatou que estava com uma réplica e teria escondido em um caminhão estacionado próximo ao Cemitério Parque Gramado. Com essas informações, as equipes encontraram a réplica e a apreenderam.

O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial, momento em que os guardas monitoraram os aparelhos celulares por meio de um aplicativo de rastreamento. Com as novas informações e apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), as equipes encontraram na Rua Serra do Cariri, no Parque da Liberdade, dois celulares, um carregador portátil e duas televisões, sendo uma de 55 polegadas e outra de 32.

Os objetos foram apreendidos e o adolescente permaneceu à disposição da Justiça.