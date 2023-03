Rompimento parcial de barragem em Cosmópolis coloca Americana em estado de monitoramento

Rompimento aconteceu na madrugada desta quinta-feira e está sendo monitorado pela Defesa Civil - Foto: Divulgação - Defesa Civil

O rompimento parcial de uma barragem da represa de Cosmópolis na madrugada desta quinta-feira (9), colocou Americana em estado de monitoramento, isso porque, se houvesse a ruptura total, bairros no Pós-Represa, como Monte Verde, Roseli Nunes e Campo Verde, poderiam ser invadidos por água.

Apesar da preocupação, o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, garantiu que por se tratar de um rompimento parcial, o volume de água da represa de Cosmópolis não tem força para invadir o município. Apesar disso, desde a madrugada, o coordenador e sua equipe estão visitando os bairros que ficam próximos ao Rio Piracicaba, explicando para os moradores o ocorrido na cidade vizinha.

“Com esse rompimento parcial, nós de Americana não corremos risco nenhum, a água não chegou nem perto. Teria entrado água nos três bairros (Monte Verde, Roseli Nunes e Campo Verde) se tivesse estourado o paredão todo”, pontuou Miletta.

A defesa Civil irá acompanhar a situação durante o dia todo.

Coordenador da da Defesa Civil afirmou que a água não tem força para invadir a cidade – Foto: Divulgação – Defesa Civil

Rompimento

Parte do paredão da represa de Cosmópolis, que é administrada pela Usina Ester, se rompeu por volta de 1h da madrugada desta quinta-feira. O prefeito da cidade e a defesa civil do município emitiram um alerta para o Estado e cidades próximas que poderiam ter prejuízos, como Americana, Limeira e Piracicaba.

Na cidade não houve feridos e a maior preocupação, segundo declarou o prefeito Junior Felisbino (PP), é com o abastecimento da cidade.

“A Estação de Tratamento de Água (ETA), é o único abastecimento municipal, dependente totalmente da represa, pois a mesma captação faz-se necessário para o represamento dessa água. Com o rompimento, não há água para captação, prejudicando o abastecimento municipal”, traz a nota do executivo.

O nível da represa é de 4,5 metros de profundidade antes do incidente e por volta de 3h da madrugada estava em 2 metros, segundo relatou Miletta, que esteve no local durante toda a madrugada.

A Prefeitura de Cosmópolis reforçou o pedido para que toda população racione água durante os próximos dias. Caso o munícipe necessite de abastecimento por carro pipa, ele deve entrar em contato pelo telefone: (19) 3812-5021.

De acordo com a Defesa Civil de Cosmópolis, a equipe técnica da Usina Ester havia realizado todas as análises, onde foi constatado que o único risco no momento é o desabastecimento generalizado. A empresa também realiza manutenção no paredão.