Rodovias da região são liberadas pela PM e voltam a ter tráfego normal

Tropa de Choque foi acionada para agir na Anhanguera, em Limeira – Foto: Captura de tela

As rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304), nos trechos de Limeira, Americana e Santa Bárbara d’´Oeste, foram liberadas para o tráfego de veículos na noite quarta-feira (2).

Os locais eram alvos de manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitavam o resultado das eleições do último domingo (30). As paralisações tiveram início na segunda-feira (31).

Conforme apurou o LIBERAL, em Limeira, na Anhanguera, foi necessária a ação da Tropa de Choque da PM para a retirada dos manifestantes na altura do km 148, próximo à Unip. Bombas de efeito moral foram utilizadas, assim como o uso da força. Três pessoas foram presas.

Em Americana e Santa Bárbara, em frente ao Aeroporto Municipal de Americana e partir da altura do Distrito Industrial de Santa Bárbara, a desobstrução da rodovia ocorreu de maneira pacífica, segundo o tenente coronel do 19° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Adriano Daniel. A ação aconteceu por volta de 19h e teve o apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

De acordo com ele, cerca de 100 policiais estiveram na SP-304, conversaram com os manifestantes e, aos poucos, o tráfego foi liberado. “Tudo foi feito com diálogo com caminhoneiros e manifestantes, que respeitaram a PM. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de incidente negativo”, afirmou.

Na manhã desta quinta-feira, a CCR AutoBAn, concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, não registra nenhuma ocorrência relacionada a pontos de bloqueios por manifestantes.